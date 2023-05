La Figc ha aperto un’inchiesta sul terzo gol del Perugia contro il Benevento

La procura della Federazione ha aperto un’inchiesta su Perugia-Benevento 3-2, per il terzo gol segnato dai padroni di casa.

Ipotesi di illecito sportivo per la Procura della Figc durante la partita di Serie B, Perugia-Benevento. Il match valevole per l’ultima gara della regular season della serie cadetta sotto la lente di ingrandimento per il risultato finale e per il gol del 3-2 dei padroni di casa, segnato da Kouan arrivato dopo una papera difensiva che ha coinvolto tre giocatori del Benevento.

Perugia-Bari, la Figc apre un’inchiesta sul terzo gol di Kouan

La modalità di realizzazione della rete del 3-2 del Perugia, durante la 38esima giornata del campionato di Serie B è finita nel mirino degli investigatori della Figc. Secondo la procura il gol potrebbe rappresentare un illecito sportivo, e con questa ipotesi il procuratore Giuseppe Chiné, ha aperto un procedimento.

Il video della gara, che verrà esaminata in queste ore, è già stato acquisito e nei prossimi giorni i tesserati delle due squadre verranno ascoltati dagli investigatori.

Per comprendere a fondo le ragioni di tale inchiesta, è bene però riassumere quanto successo durante l’ultima giornata di Serie B. Una situazione, vista la modalità di playoff e playout sempre molto caotica quella della serie cadetta nelle ultime giornate, che proprio a causa delle qualificazioni e della classifica corta rimanda spesso i verdetti agli ultimi 90 minuti del campionato.

Perugia-Benevento e Palermo-Brescia: cosa è successo durante l’ultima giornata di Serie B

In questo scenario, due campi erano direttamente collegati all’ultima giornata: il Renzo Barbera di Palermo e il Renato Curi di Perugia. Gli umbri contro il Benevento, il Palermo contro il Brescia. Due posti per il playout in ballo e uno per i playoff, cercato dai rosanero mentre i campani non avevano ormai nulla da chiedere al campionato, matematicamente retrocessi.

Le gare, emozionanti, hanno avuto diversi colpi di scena. I siciliani infatti avrebbero dovuto vincere per raggiungere un posto per i playoff, mentre al Brescia bastava un punto per giocarsi i playout con il Cosenza. Il Perugia doveva vincere, e attendere buone notizie dalla Sicilia.

I rosanero in vantaggio di due gol al 40esimo del primo tempo sembravano aver archiviato la pratica, e dalla stessa parte gli umbri avevano rimontato il vantaggio di Farias dopo dieci minuti del secondo tempo. Poi il gol del Benevento, a spegnere definitivamente i sogni dei padroni di casa vista nel frattempo la reazione delle rondinelle, che sul 2-2 rimettono tutto in discussione. Alla fine il Palermo non riuscirà a segnare il gol dei playoff, tra i fischi del Barbera. Il Perugia, ormai consapevole della retrocessione invece, al 94esimo sul punteggio di 2-2 trova un gol fortunoso che gli regala un’amara vittoria.

Si tratta del gol di Kouan, che a pochi secondi dalla fine sfrutta un’indecisione di tutto il reparto difensivo del Benevento. Il portiere Manfredini tocca di mano, defilato rispetto alla porta, per il compagno Leverbe che di piatto appoggia per il suo difensore. Quest’ultimo non capisce la giocata, sulla quale si avventa invece l’ivoriano che segna da fuori area l’inutile – per la classifica – gol del 3 a 2.