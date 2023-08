La forma del tuo naso la dice lunga sulla tua personalità: cosa svela su di te

Sapevi che la forma del tuo naso può dire molto sulla tua personalità? Scopri come e perché leggendo di seguito.

Guardando l’immagine che ti proponiamo di seguito, dove sono stati disegnati 8 nasi, potresti scoprire qualcosa in più sulla tua personalità.

Dimmi che naso scegli e ti dirò chi sei

Le nuove forme di intrattenimento basate sul virtuale, sono diventate, nel corso del tempo, molto gettonate sul web. In queste forme di intrattenimento rientrano i test visivi, i test psicologici, le immagini da decifrare e così via.

Ognuno di questi giochi che stimolano l’intelligenza ed il pensiero, permettono di alleviare, seppur per qualche minuto, lo stress di tutti i giorni ed il carico emotivo.

Il test visivo di oggi, ti permetterà di conoscere qualcosa in più sulla tua personalità in base alla scelta di uno degli otto nasi presenti nella foto che ti stiamo per proporre. Si tratta di un test visivo particolarmente semplice poiché richiede semplicemente la scelta di un naso. Non si tratta, dunque, di un test visivo con un livello di difficoltà particolare. Se verrà scelto un naso piuttosto che un altro potranno essere rivelati alcuni lati del tuo carattere che forse non conoscevi.

Sei pronto a fare la tua scelta? Continua a leggere

I risultati del test

Veniamo ora all’immagine e ai risultati del test. Il naso che hai scelto è il numero 1? Viene chiamato nubiano ed è molto lungo. Chi ha un naso del genere è una persona dotata di ottimismo e curiosità; hanno molta premura nei confronti degli altri e non mancano di far sentire tutti a proprio agio. Chi ha questo tipo di naso è una persona molto popolare e può trovarsi a suo agio anche nelle situazioni più complesse.

Il naso della seconda immagine è un naso greco ovvero dritto, stretto e abbastanza lungo. Chi ha questo tipo di naso non è molto socievole, ama rifugiarsi in se stesso tanto che si apre con molta difficoltà verso gli altri.

Il terzo è un naso adunco ed è posseduto da persone creative, altruiste e dai sani principi, che difendono a spada tratta. Spesso, anche se non hanno paura di sbagliare, tendono a sacrificarsi per gli altri.

Il quarto è un naso ad uncino tipico delle persone molto forti e brillanti. Sono persone in grado di essere leader, determinate e in grado di raggiungere gli obbiettivi che si sono prefissati.

Il naso comune è il numero cinque ed è tipico di chi è intuitivo e spontaneo. Tuttavia, è un soggetto parecchio concentrato su se stesso anche se è in grado di affrontare qualsiasi tipo di situazione, anche difficoltosa.

Quanto al numero sei, questo è chiamato naso asiatico, diffuso tra le persone di carattere e passionali. Si tratta di soggetti poco pazienti che, spesso, si dicono insoddisfatti e hanno scatti d’ira.

Il settimo naso presenta un rigonfiamento e non è molto comune. Esso può appartenere a quelle persone parecchio collaborative, sensibili e che amano dare le proprie cure all’altro.

L’ottavo è il naso delle persone piene d’amore, dolci e tenere. Si tratta di persone ottime a scuola, nell’amicizia e con i propri compagni. Dotate di grandi capacità d’ascolto, mettono gli altri al primo posto.