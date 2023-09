La Fed lascia i tassi invariati: livello massimo dal 2001

Ai massimi da 22 anni i tassi che la Fed ha deciso di fare rimanere invariati al 5,25%-5,50%. Decisione, unanime, in linea con le previsioni degli analisti.

E’ la seconda volta dal marzo 2022 che la Fed decide di mantenere i tassi di interesse invariati. Le precedenti undici riunioni avevano invece sempre deciso per l’innalzamento dei tassi, a contrasto dell’inflazione. L’ultimo calo dei tassi nel marzo del 2020, per fare fronte invece alla crisi della pandemia di Covid che stava in quel momento mettendo a dura prova l’economia degli States, poi l’anno dopo erano tornati progressivamente a salire.

Fed, un’altra pausa per i tassi: massimi da 22 anni

Tassi di interesse invariati a 5,25%-5,50%. E’ questa la decisione del Federal Open Market Committee, che all’unanimità con 12 voti favorevoli su 12. L’organismo della Federal Reserve per la politica monetaria USA ha deciso come gli analisti avevano previsto di bloccare i tassi, si tratta del livello più alto degli ultimi 22 anni; non si toccavano simili vette infatti dal 2001.

Ma come prevedibile, non è ancora arrivato il momento della tregua definitiva. I tassi saliranno ancora al 5,50%-5,75% secondo le previsioni per la fine del 2023. Già lo scorso giugno si andava versa questa direzione, con le indicazioni della Fed che avevano parlato anche di due rialzi contro l’unico invece degli ultimi mesi.