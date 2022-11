La Croazia non supera il Marocco, finisce 0-0

Inizia con un pareggio senza reti l’avventura della Croazia in questo mondiale, il Marocco si conferma squadra ostica e ben organizzata riuscendo a gestire con grande attenzione tutte le avanzate offensive dei vice campioni del mondo.

Un punto d’oro per il Marocco che spinto dal sostegno dei propri tifosi gioca una partita attenta e solida limitando al massimo gli attacchi della Croazia.

Passo falso invece per i vice campioni del mondo, poco brillanti e spesso disordinati sulla trequarti offensiva con Perisic bloccato dall’ex compagno di squadra all’Inter Hakimi.

Inizia nel migliore dei modi l’avventura in Qatar per il Marocco, la squadra di Regragui si conferma in netta crescita riuscendo a compattarsi con ordine senza però mai rinunciare a ripartire con qualità soprattutto sulla corsia di destra con la velocità di Hakimi e la tecnica di Ziyech.

Nel finale Dalic prova a scuotere i suoi inserendo sia Pasalic che Livaja ma la Croazia non crea particolari pericoli ed è costretta ad accontentarsi di un solo punto.

Stasera il match tra Belgio e Canada completerà la prima giornata con De Bruyne e compagni che a questo punto con una vittoria volerebbero da soli in testa al Gruppo F.



Il Marocco ferma la Croazia, zero gol e pareggio meritato

Fin dai primi minuti l’idea tattica del Marocco appare chiarissima: grande attenzione difensiva e contropiede sulla corsia di destra.

Il piano architettato da Regragui funziona solo in parte, i suoi infatti concedono pochissimo ai vice campioni del mondo ma davanti non trovano quasi mai lo spiraglio giusto.

Nel primo tempo è Perisic a spaventare Bono con un bel sinistro dalla distanza, qualche minuto dopo Ziyech colpisce la barriera su punizione.

Nella ripresa non cambia il copione tattico della partita con la Croazia che crea qualche presupposto importante soltanto da calcio piazzato.

Lo zero a zero accontenta il Marocco che rimane in corsa per una storica qualificazione agli ottavi, la Croazia invece dovrà salire di livello per provare a replicare la finale giocata a Russia 2018.

Grande prestazione di Amrabat che domina il centrocampo mettendo intensità in fase difensiva e grande qualità in palleggio, non bene invece Perisic e Brozovic ancora non al massimo della forma fisica.

Il migliore in campo per la Croazia è come al solito il capitano Modric che prova a suonare la carica non trovando però grande assistenza nei propri compagni d’attacco.

Stasera Belgio e Canada chiuderanno la prima giornata del Gruppo F sfidandosi nell’ultimo match della giornata in programma alle ore 20.