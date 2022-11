Belgio-Canada, la sfida che chiude il mercoledì in Qatar

L’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan ospita la sfida tra Belgio e Canada, match che concluderà la prima giornata del Gruppo F dopo il match tra Croazia e Marocco.

Il Belgio dovrà rinunciare a Romelu Lukaku che ancora non ha recuperato dall’infortunio subito con la maglia dell’Inter.



Il Belgio torna a giocare una fase finale dei mondiali dopo il grande terzo posto raggiunto a Russia 2018.

Da anni ormai la squadra di Martinez è una delle più attrezzate tecnicamente, dato che però non ha quasi mai portato i risultati sperati.

Una settimana fa De Bruyne e compagni non hanno convinto in amichevole uscendo sconfitti per 2-1 dalla sfida con l’Egitto.

Il Canada è riuscito a qualificarsi per la fase finale dei mondiali a distanza di 36 anni dall’ultima volta.

Il sorteggio non è stato favorevole ed i canadesi si giocheranno il passaggio del turno insieme a Croazia, Belgio e Marocco.

Anche la squadra di John Herdman ha giocato un’amichevole in settimana vincendo per 2-1 contro il Giappone.



Belgio con il 3-4-3, la stella è Kevin De Bruyne

Tanta qualità ed esperienza a disposizione di Martinez che vuole confermarsi tra le migliori nazionali dopo il terzo posto conquistato a Russia 2018.

Pesante l’assenza di Romelu Lukaku che non sarà disponibile per le prime due partite e proverà a recuperare per la sfida decisiva del Girone.

Davanti a Courtois la difesa titolare è composta da Alderweireld, Debast e Vertonghen, con Witsel e Tielemans in cabina di regia.

Meunier e Carrasco saranno i due esterni con De Bruyne e Hazard dietro all’unica punta Batshuayi.

Panchina iniziale per Dries Mertens che potrebbe entrare nella ripresa per aggiungere esperienza e qualità alla manovra offensiva della squadra belga.

Canada con il 4-4-2, Osorio in cabina di regia

Il Canada torna a giocare un mondiale a distanza di 36 anni dall’ultima volta e lo fa con l’ambizione di giocare senza particolari pressioni provando a centrare quella che sarebbe una clamorosa qualificazione agli ottavi.



Borjan sarà il portiere con una linea difensiva a quattro composta da Adekugbe, Miller, Vitoria e Johnston.

La stella della squadra è l’esterno del Bayern Monaco Alphonso Davies che ha recuperato dall’infortunio e sarà regolarmente in campo dal primo minuto.

L’altro esterno sarà Hutchinson con Osorio e Eustaquio in cabina di regia, davanti la coppia formata da David e Larin.

Il match sarà tramesso alle ore 20 italiane e sarà visibile in chiaro sui canali Rai ed in diretta streaming tramite l’App RaiPlay.