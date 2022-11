Riccardo di UeD, avevate capito qual è il suo mestiere? Ecco di cosa si occupa

Riccardo di Uomini e Donne si è fatto conoscere per la sua relazione con la parrucchiera bresciana Ida Platano. Ma fuori dagli studi televisivi, di che cosa si occupa? Ecco che professione svolge il cavaliere pugliese.

Qual è il lavoro di Riccardo Guarnieri, cavaliere famosissimo del salotto dei sentimenti di Canale 5? Ecco che cosa fa lontano dalla televisione.

Riccardo Guarnieri, protagonista di UeD

Impossibile non conoscere Riccardo Guarnieri. Anche chi non segue Uomini e Donne avrà visto qualche volta, facendo zapping su Canale 5, il bel cavaliere tarantino che per anni è stato a centro studio a raccontare dei suoi sentimenti per la parrucchiera bresciana Ida Platano, un’altra star di Uomini e Donne.

Nell’edizione 2022-2023, quella che è da poco cominciata e che si appresta a continuare con grandi sorprese, proprio loro due, i due ex fidanzati, sono stars indiscusse della trasmissione mariana.

Ida e Riccardo hanno avuto una storia lunga quattro anni che non si è conclusa però positivamente. I due si sono lasciati e neanche in buoni rapporti: prospettive di vita diverse, amicizie differenti, lontananza geografica e gelosia hanno minato quella che sembrava una favola d’amore destinata però, a quanto pare, a non concludersi a lieto fine.

Oggi il cuore di Riccardo è libero ma la sua mente è affollata: è piena di pensieri e preoccupazioni. Ida invece sembra aver chiuso davvero con Riccardo, intenzionata a dare una possibilità al partenopeo Alessandro Vicinanza.

Quanto durerà questa coppia? Pronostici attendibili non si possono fare per il momento. Per quanto riguarda invece Riccardo, sul conto del cavaliere tarantino se ne sono dette tante in questi anni ma nessuno ha mai parlato del suo lato più intimo e privato: sapete, per esempio, che lavoro svolge lontano dalla televisione?

Che lavoro fa il cavaliere tarantino

Della vita privata di Riccardo Guarnieri abbiamo scoperto tante cose in questi anni ma mai è stato approfondito un aspetto intimo e privato, quello che diverse volte è stato anche oggetto di discussione tra lui e la ex fidanzata Ida Platano: che lavoro fa Riccardo Guarnieri?

A onor del vero, dobbiamo dire, come più volte anche lui ha ribadito in trasmissione, che a causa della difficile situazione economica nella quale è piombata l’Italia a seguito del Covid ma anche della recessione che da qualche anno stiamo vivendo, Riccardo si ritrova ad essere in cassa integrazione.

Prima di questa drammatica situazione lavorava come operaio a Statte la città nella quale è nato e cresciuto e dove tuttora vive. Non sappiamo in quale settore abbia lavorato né che mansione specifica svolgesse.

Riccardo, generalmente, preferisce non affrontare questo lato, al momento doloroso, della sua vita. Non deve essere sicuramente semplice per il cavaliere vivere una situazione economica instabile e di precarietà.

Ma lui, così come tanti altri nella sua situazione, prima o poi riusciranno a ottenere la rivincita che meritano. Riccardo è un protagonista, senza dubbio alcuno, del salotto dei sentimenti di Canale 5.

Ultimamente sembra però che non gliene stia andando bene una. Dopo il caos nato con Roberta Di Padua e le continue liti con Ida Platano, il cavaliere pare sempre più intenzionato a chiudere definitivamente, una volta per tutte, la sua esperienza nel salotto di Maria De Filippi. Sarà davvero così? Oppure ci ripenserà? Non ci resta che vedere le prossime puntate di Uomini e Donne per scoprirlo.