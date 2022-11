Maltempo: oggi allerta meteo in 10 regioni

Continua il maltempo sull’Italia e per la giornata odierna è stata lanciata l’allerta meteo gialla in 10 regioni, sono attese forti precipitazioni e diversi fenomeni meteorologici.

Ancora maltempo sulla nostra penisola, sono diverse le regioni, da nord a sud, per cui la Protezione Civile ha lanciato un’allerta meteo di colore giallo sempre a causa delle forti precipitazioni che sono in corso in queste ore e che si attendono per tutta la giornata di oggi.

Il maltempo ha le ore contate

Gran parte dell’Italia nei giorni scorsi è stata interessata dal maltempo soprattutto nella giornata di ieri, 22 novembre 2022, e nella giornata del 21. Mentre ancora si contano i danni causati da questi fenomeni violenti tra cui nubifragi, allagamenti, caduta di alberi, inondazioni, grandinate che hanno seriamente messo a dura prova alcune zone d’Italia, ci si prepara ad un’altra giornata difficile.

Ancora per oggi, 23 novembre 2022, l’Italia sarà interessata da condizioni di maltempo che interesseranno diverse regioni da nord a sud. Questo a causa della vasta area depressionaria che interessa gran parte della nostra penisola portando il maltempo ovunque, e fenomeni abbastanza violenti che si manifestano con temporali e nubifragi.

La situazione continua ad essere critica in differenti zone del Paese a causa delle intense piogge che stanno arrecando diversi danni, diverse le città che hanno visto l’acqua invadere case e edifici commerciali. Anche se l’allerta meteo si estende anche alla giornata di oggi, sembra che il maltempo abbia le ore contate e che nelle prossime ore ci sarà un graduale miglioramento della situazione.

Il pericolo principale è che le stesse aree, che sono state interessate da violenti nubifragi nella giornata di ieri e che in queste ore stanno combattendo per riportare la situazione alla normalità, saranno ancora colpite da importanti piogge con pericolo di rischio idraulico e idrogeologico che inevitabilmente causeranno ancora più danni di quelli visti fino ad ora.

Le regioni interessate

L’allerta meteo lanciata dalla Protezione Civile per la giornata di oggi interessa ben 10 regioni italiane, ecco quali sono: Calabria, Sicilia, Basilicata, Campania, Abbruzzo, Molise, Marche, Umbria, Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Nello specifico nella giornata odierna a nord ci saranno nubi compatte e piogge intense soprattutto nella regione del Friuli Venezia Giulia, la situazione migliorerà durante la giornata con un diradamento delle nuvole e con sospiro di sollievo dalle piogge. L’arco alpino centroccidentale sarà interessato da nevicate al di sopra dei 1500 metri.

Al Centro incontreremo nuvole e pioggia che interesseranno solo la Sardegna, già duramente colpita nelle giornate passate. Al Sud invece la Sicilia sarà coperta da nubi, mentre la Calabria aspetta intensi temporali isolati in alcune zone per tutta la mattinata di oggi. Nella serata di oggi invece ad essere interessate da isolati temporali saranno la Campania e la Basilicata, temporali che si estenderanno anche alla notte.

A partire da domani la situazione dovrebbe migliorare su tutta Italia con il ritorno del cielo sereno che ci regalerà un sospiro di sollievo dalle piogge di queste ore, tranne che in Calabria dove potrebbero ancora manifestarsi piogge.