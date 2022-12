La classifica dei migliori panettoni stilata da Altroconsumo

L’associazione dei consumatori Altroconsumo ha stilato una classifica per indirizzare gli italiani nell’acquisto dei migliori panettoni.

Vediamo quali sono le 11 posizioni nel 2022 in tema di dolci natalizi migliori. Come ogni anno, i dati sono raccolti in una lista affidandosi a pasticceri esperti e a una giuria di 60 consumatori per il verdetto.

La classifica 2022 di Altroconsumo

Come ogni anno l’associazione dei consumatori Altroconsumo si occupa di redigere una classifica per raccogliere i dolci natalizi più qualitativi, in particolare il più classico del periodo delle feste natalizie: il panettone.

Affidandosi a esperti pasticceri e chiedendo il parere di una platea di 60 attenti consumatori, Altroconsumo ha messo alla prova 11 marchi e diverse varianti del dolce tipico nato a Milano e diffusosi in tutto Italia, fra cui panettoni glassati, con canditi e senza canditi.

L’associazione a tutela dei consumatori ha verificato per prima cosa che gli alimenti presi in esame rispettassero le norme fissate dal decreto del 2005, che stabilisce che il panettone debba contenere almeno il 16% di burro, lievito naturale e almeno il 20% di canditi e uvetta.

I diversi dolci prescelti sono poi passati in rassegna a un gruppo di pasticceri e consumatori che ne hanno valutato l’aspetto visivo, il sapore, la piacevolezza olfattiva e quella tattile in bocca.

Così ha preso forma la classifica per il 2022 che riportiamo di seguito in maniera più dettagliata.

I migliori panettoni del 2022

Tenendo conto che comunque i prodotti alimentari migliori sono quelli artigianali, passando a quelli commerciali, il migliore panettone è risultato essere il Vergani, venduto a circa 15 euro e che nel test ha raggiunto il punteggio molto alto di 71 punti.

Il secondo sul podio è il panettone Le Grazie venduto dalla catena Esselunga a circa un terzo del prezzo del precedente. Con 70 punti, questo prodotto ha vinto il titolo di miglior acquisto per rapporto qualità-prezzo.

Segue il panettone Tre Marie e al quarto posto troviamo il Bauli classico. Qui si passa da una qualità ritenuta ottima a molto buona, infatti il dolce si trova sotto i 70 punti.

Al quinto posto c’è il panettone venduto da Carrefour sotto il proprio marchio, con 65 punti e circa 6 euro di prezzo.

Abbiamo poi il Viaggiator Goloso e al settimo posto il Balocco Mandorlato, che apre la parte della classifica in cui i panettoni sono di media qualità.

Si posiziona all’ottavo posto Paluani, seguito dal Gran Nocciolato Maina con 56 punti e l’Originale Motta con 55 punti.

Ultimo posto per il Melegatti Tradizionale, con 51 punti e in vendita sugli scaffali a poco più di 5 euro di prezzo.

Comunque sia, la tradizione del panettone rimarrà sempre uno dei capisaldi delle feste natalizie, sia per essere consumato in famiglia e fra amici, sia per essere regalato, costituendo un dono che non ha bisogno di presentazioni e che farà felice chiunque lo riceverà. Perché non sceglierne uno che davvero si differenzi dagli altri?