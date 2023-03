La città italiana con il numero più alto di disoccupati: chi c’è al primo posto

Qual è la città italiana con il più alto numero di disoccupati? Ecco chi troviamo al primo posto. Con grande sorpresa di tutti, proprio qui scarseggia il lavoro.

Se è vero che in Italia ci sono tante opportunità lavorative, è altrettanto vero che in alcune città il lavoro scarseggia sempre più. Ecco, secondo una classifica, quale città italiana ha il più alto numero di disoccupati.

Problema disoccupazione, la situazione lavorativa italiana preoccupa

Per quanto sia possibile crearsi, anche in autonomia, nuove realtà lavorative, il problema della disoccupazione purtroppo non accenna a diminuire. Nella nostra bella Nazione che partorisce ogni giorno tante menti brillanti e geniali, purtroppo non c’è spazio, talvolta, per la professionalità e il merito giustamente premiato altrove.

Tantissimi, soprattutto in una fascia compresa tra i 22 e i 36 anni, emigrano ancora all’estero, in alcune Nazioni soprattutto del Nord Europa, alla ricerca di una posizione lavorativa stabile e di uno stipendio migliore rispetto a quello attualmente offerto dall’Italia.

Il tasso di disoccupazione non accenna a calare. Per quanto i nostri giovani siano competenti e preparati, purtroppo talvolta queste caratteristiche non sono sufficienti. C’è però una città italiana che più di altre occupa il primo posto per il più alto tasso di disoccupazione.

La città italiana con il più alto numero di disoccupati

Secondo alcune statistiche, tre le regioni italiane menzionate per il più alto tasso di disoccupazione che coinvolge i giovani in una fascia di età compresa tra i 16 e i 30 anni. Rispetto al 2020, nel 2022 la situazione pare essere leggermente migliorata ma non più di tanto.

Seguono all’Italia, la Spagna, la Macedonia e la Grecia. Concentriamoci però sul nostro stivale e andiamo a vedere quali sono le regioni in cui il tasso di disoccupazione cresce ogni giorno sempre di più.

Al primo posto c’è la Sicilia, seguita poi dalla Campania e dalla Calabria. Purtroppo i dati non sono per nulla incoraggiati: l’Italia è tra le nazioni dell’Unione Europea in cui il lavoro scarseggia e in cui il tasso di disoccupazione invece aumenta considerevolmente.

Si pensi, per esempio, che nelle città sopra menzionate, per ogni cinque persone una è senza lavoro. Questi i dati che creano più allarme: nella fascia di età compresa tra i 15 e 74 anni, si registra un tasso di disoccupazione pari al 19% che è del 7% più alto rispetto alla media Europea.

Purtroppo il problema del Covid non ha migliorato la situazione, anzi: tra il 2020 e il 2022, non solo non si sono registrati miglioramenti ma il tasso di disoccupazione continua a rimanere piuttosto alto.

Anche l’ISTAT ha reso noti alcuni dati che non sono per nulla incoraggiati. Se è vero che esistono città come quelle che abbiamo appena menzionato in cui il lavoro scarseggia, ce ne sono altre tre invece che registrano il più basso tasso di disoccupazione.

Stiamo parlando di Venezia e Verona, che nel 2021 hanno registrato un aumento del lavoro, soprattutto dipendente e una diminuzione della disoccupazione, pari rispettivamente al 3,9% e al 5,2% e la città di Bologna che ha un tasso di disoccupazione pari al 3,9%.

Cosa dicono le statistiche

Ti forniamo invece i dati preoccupanti relativi alle città in cui il tasso di disoccupazione cresce ogni anno sempre di più. Stiamo parlando quindi di quelle zone del Sud d’Italia dove trovare un lavoro è difficile, ancor più se da dipendente.

Palermo registra un tasso di disoccupazione pari al 20,9%. Seguono poi Catania con un tasso di disoccupazione pari al 25,9%, Napoli con il 31,1% e Messina con il 40%.

Tantissimi i giovani meridionali, con una carriera accademica illustre, che decidono di lasciare le città di origine per trasferirsi al Nord. Tantissimi i giovani alla ricerca di fortuna, soprattutto in città come Milano, Venezia o Alessandria che sono in grado di premiare il merito e il talento.

Purtroppo la realtà difficile in cui si ritrovano alcune città del Sud Italia rende il fenomeno della disoccupazione un problema preoccupante.