Sono passati 40 anni da quando è stato venduto il primo cellulare

Quarant’anni anni fa fu messo nel mercato il primo cellulare, il DynaTAC 8000x realizzato da Motorola.

Un dispositivo elettronico che dava la possibilità di telefonare per 30 minuti e all’interno del quale era possibile memorizzare fino a 30 numeri di telefono. Un primo modello che fu proposto al costo di 4.000 dollari.

Compie 40 anni il primo cellulare messo sul mercato

In molti sicuramente ricorderanno la data del 6 marzo del 1983, il giorno in cui ebbe inizio l’era commerciale del telefonino. Stiamo parlando di un dispositivo che oggi risulta essere di fondamentale importanza per tutti noi, un piccolo oggetto al cui interno è presente tutto il nostro mondo e che è riuscito a cambiare letteralmente le nostre vite.

Il primo cellulare aveva una forma rettangolare molto stretta e lunga, un dispositivo che risultava essere poco maneggevole e che aveva pochissima autonomia nelle chiamate e risultava essere molto costoso.

Il primo modello di cui parliamo è il DynaTAC 8000x realizzato da Motorola, il primo cellulare che mise piede in tutti i negozi di elettronica. Il DynaTAC 8000x era un cellulare alto 25 cm e che pesava 800 grammi. Un dispositivo che, se visto oggi, fa pensare più ad un walkie talkie piuttosto che ad un il telefono portatile.

Chi lo acquistava aveva la possibilità di telefonare per 30 minuti e memorizzare, al suo interno, circa 30 numeri. Un dispositivo che fu proposto al pubblico a 4.000 dollari.

Il DynaTAC 8000x ottenne un enorme successo al punto che ne furono venduti 300.000 esemplari. Stiamo facendo riferimento è proprio quello il telefono che Michael Douglas utilizzò nel film Wall Street, la celebre pellicola del 1987.

Quando fu realizzato il primo iPhone

Se da un lato sono trascorsi 40 anni da quando è stato venduto il primo cellulare, dall’altro un traguardo molto importante è stato appena raggiunto anche da iPhone.

Era il 2007 l’anno in cui fu venduto il primo modello della Apple di Steve Jobs. Fu questo un modello che diede la possibilità ai vari acquirenti di connettersi ad internet ed accedere alle varia applicazioni.

Il primo iPhone della Apple venne quindi proposto sul mercato il 9 gennaio del 2007. All’epoca Steve Jobs salì sul palco del Macworld presentando a tutti i presenti un telefono che in molti stavano aspettando ma che nessuno mai avrebbe creduto fosse capace di dare una svolta simile alla tecnologia.

Oggi è possibile affermare tranquillamente che l’iPhone è stato in grado di fare la storia. Si tratta di un dispositivo conosciuto soprattutto per le sue caratteristiche, un cellulare che ha dato la possibilità di dare uno scossone al mondo della telefonia.

Al momento della presentazione, Steve Jobs descrisse questo dispositivo come un ”iPod widescreen con controlli touch” definendola addirittura come un telefono cellulare rivoluzionario.

Steve Jobs iniziò a studiare il primo modello dell’iPhone nel momento in cui capì che gli utenti avrebbero potuto utilizzare un telefono evolutivo utile sia per ascoltare musica che per navigare su internet oltre che a scattare foto.

Insomma, ne abbiamo fatta di strada da quando è stato proposto il primo cellulare, il celebre DynaTAC 8000x.