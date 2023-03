Sospesa la squalifica a Mourinho: sarà in panchina contro la Juve

La squalifica di Mourinho è stata sospesa. Il tecnico del club giallorosso siederà di nuovo in panchina per il match contro la Juve.

Tale decisione è stata presa per prendere tempo e valutare perfettamente il caso.

Cosa è accaduto alla sospensione di Mourinho

Domenica sera avrà luogo il big match tra Roma e Juventus e José Mourinho potrà sedere di nuovo sulla panchina. È stata infatti presa la decisione, da parte della Corte d’appello della Figc, di sospendere la squalifica del tecnico.

Ricordiamo che a Mourinho è stata inflitta una punizione, ossia due giornate di squalifica, dal Giudice sportivo dopo può essere stato espulso nel corso del match contro la Cremonese. All’ indomani della presentazione del ricorso da parte del club giallorosso, è arrivata la decisione.

La sospensione della squalifica è arrivata dopo che i giudici sono stati in grado di motivare la reazione di Mourinho. Sembra infatti che, il tecnico portoghese abbia reagito in un determinato modo proprio per poter rispondere ad una provocazione ricevuta da parte del quarto uomo Serra.

Per questa ragione sarà necessario avere più tempo per valutare ciò che è successo realmente e, in questi termini, è stata aperta un’indagine anche da parte della Procura federale.

Il comunicato ufficiale

Nel comunicato diramato si legge che è necessario approfondire ” i profili della vicenda in esame, a oggi, non sufficientemente esplorati, anche in ragione della difficoltà di acquisire elementi di chiarimento da parte del sig.Serra, IV ufficiale, che per circostanze di tempo e di luogo, non era in grado di garantire una proficua audizione nel rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell’udienza da remoto.”

Dunque, per questo motivo, considerato che è stato aperto un procedimento da parte della Procura Federale, bisogna effettuare ulteriori indagini.

Il comunicato, attraverso il quale si mette tutti al correte della situazione, continua come segue: “A tali incombenti la Procura federale dovrà provvedere con la massima possibile sollecitudine e, comunque, entro il termine di tre giorni onde consentire a questa Corte l’utile prosieguo del procedimento in epigrafe nel rispetto della tempistica assegnata dal Codice di giustizia sportiva. Onde assicurare effettività di tutela alle parti reclamanti, si dispone la sospensiva fino all’udienza di rinvio, fin d’ora fissata per il giorno 10 marzo 2023 alle ore 14:30”.

In conclusione, per ora José Mourinho potrà ancora sedere in panchina, ma è probabile che con il proseguire delle indagini, il suo futuro prenderà una strada differente.

Intanto i tifosi attendono con ansia il big match tra giallorossi e bianconeri. La partita di domenica sera tra Roma e Juventus potrà regalare tantissime emozioni per i tifosi.