La nuotatrice canadese Summer McIntosh, a soli 16 anni, firma il record del mondo nei 400 stile libero: il successo e le lacrime della campionessa dopo un’impresa stellare in patria.

Ai Trials di Toronto la stella di Summer McIntosh brilla su tutte, con un successo che la vede imporsi nel firmamento dei record nei 400 stile libero femminile con un risultato dal sapore storico.

Summer McIntosh trionfa a Toronto con un record del mondo

Ha appena 16 la campionessa del nuoto Summer McIntosh che poche ore fa in Canada, suo Paese natale, ha firmato una delle pagine più entusiasmanti dei 400 stile libero con un record del mondo indimenticabile.

La nuotatrice ha battuto in 3’56″08 il primato dell’australiana Ariarne Titmus che, lo scorso anno, salì sul tetto del mondo con un 3’56″40.

Primato mondiale nel nuoto femminile: in Canada non succedeva dal 2017

Il trionfo della campionessa 16enne Summer Mcintosh si impone di diritto tra le pagine più emozionanti nella storia del nuoto canadese.

La conquista del primato mondiale da parte della nuotatrice arriva nel Paese dopo diversi anni: era dal 2017 che un’atleta canadese non firmava un risultato del genere dopo la strepitosa performance di Kylie Masse nei 100 dorso ai Mondiali di Budapest.

Il quarto posto a Tokyo a 14 anni

Nella carriera agonistica di Summer McIntosh non mancano accenti importantissimi come il quarto posto guadagnato ai Giochi di Tokyo, appena 14enne, quando la sua capacità in vasca emerse in tutta la sua straordinaria potenzialità.

Negli ultimi anni ho dato tutto per ottenere questo, ma onestamente non mi aspettavo di riuscirci già adesso

Sono le prime parole della neo titolare del record del mondo nei 400 stile libero femminile che raccontano di una grande emozione e di una incredibile determinazione. Ma non solo.

La nuotatrice canadese si è detta infatti sorpresa del risultato storico appena ottenuto e ora guarda ai prossimi obiettivi per migliorare ancora le sue prestazioni.

Summer McIntosh è ritenuta un’atleta prodigio in grado di stupire persino se stessa con incredibili tempi.

Classe 2006, l’atleta è nata proprio a Toronto dove poche ore fa è salita sul tetto del mondo, regalando al suo Paese il profumo di una nuova stella nel firmamento del nuoto su scala internazionale.

Oggi vive e si allena in Florida in vista delle prossime sfide in vasca. Su tutte quella che la vedrà battersi ai campionati del mondo e alle Olimpiadi di Parigi 2024 – dove è già data tra le super osservate come grande promessa del momento – proprio contro Titmus e contro la stella americana Katie Ledecky.

Il pubblico assapora già l’antipasto di spettacolari scintille in gara: quest’ultima è la nuotatrice che fu capace di battere il crono di Federica Pellegrini nel lontano 2014.

Tra le specialità in cui la giovanissima Summer McIntosh si sta allenando, anche il delfino e i misti.

L’impresa appena messa a segno dalla campionessa 16enne ha il sapore di una premessa epica: oggi, più che mai, tantissimi guardano alle prossime competizioni che la vedranno protagonista con la netta sensazione che le sorprese siano appena cominciate.