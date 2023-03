Rame ossidato, come pulirlo e lucidarlo senza prodotti chimici: risultato garantito

Rame ossidato, ecco a te la soluzione per pulirlo e lucidarlo senza l’utilizzo di prodotti chimici. Il risultato impeccabile è garantito. Questo il rimedio che salverà i prodotti realizzati con questo delicato materiale.

Se anche tu hai tanti oggetti in rame ossidato di cui vuoi sbarazzarti, aspetta prima di farlo. Ecco la soluzione per pulire e lucidare tutto ciò che hai con questo materiale senza utilizzare prodotti chimici.

Rame ossidato, perché si verifica il fenomeno dell’ossidazione

Il rame è un metallo non ferroso che può essere riciclato. Tutto ciò che ci circonda è formato in maggioranza proprio da questo metallo. Pensiamo per esempio ai tubi di rame, alle pentole, agli utensili da cucina, alle monete e addirittura ai piccoli soprammobili presenti nelle nostre case.

Durevole ad alta conducibilità elettrica e termica, è un materiale resistente che viene utilizzato da tantissimi anni anche per trasportare per esempio energia elettrica. I cavi telefonici pure vengono realizzati in rame, così come numerose e diverse apparecchiature elettroniche.

Anche tu sicuramente avrai a casa tanti oggetti realizzati con questo metallo e senza dubbio avrai notato la sua durevolezza e resistenza nel tempo. Esiste però un difetto, se tale lo possiamo definire, che riguarda questo metallo, ovvero la sua ossidazione.

La maggior parte degli oggetti realizzati in rame finiscono, con il passare degli anni, per ossidarsi. Il fenomeno dell’ossidazione si verifica quando il rame entra a contatto con agenti quali acqua e aria finendo dunque per opacizzarsi. Sai che c’è però una soluzione per pulire il rame ossidato? Ecco come tutto può ritornare lucido e splendente senza l’utilizzo di prodotti chimici.

Pulizia e lucidatura del metallo ramato senza prodotti chimici

Per quanto duttile, malleabile e resistente possa essere il rame, esso è comunque un metallo che a contatto con agenti naturali quali aria e acqua, finisce con il tempo per rovinarsi e opacizzarsi.

In commercio riuscirai a trovare sicuramente tanti prodotti – la maggior parte chimici – che ti aiuteranno a risolvere il problema della lucidatura e pulizia degli oggetti ormai in rame ossidato.

Se sei però alla ricerca di una soluzione naturale che ti consenta di ottenere il medesimo risultato dei prodotti chimici ma tutelando la salute dell’ambiente, allora continua a leggere questo contributo. Qui scoprirai come sbarazzarti dell’ossidazione semplicemente ricorrendo a prodotti naturali.

In verità, possiamo elencarti davvero tantissime soluzioni super green per risolvere il problema dell’ossidazione. Per esempio, sai che molti ingredienti che trovi nella tua cucina possono ritornarti utili per pulire il rame ossidato? Puoi utilizzare il limone, il sale, il dentifricio, l’aceto e addirittura il ketchup! La prima ricetta che ti proponiamo è proprio quella a base di dentifricio.

Te ne basterà mettere una piccola quantità sui tuoi oggetti e iniziare a strofinare la superficie con l’aiuto di uno spazzolino. Lascia che il prodotto agisca per qualche minuto e procedi accuratamente al risciacquo: noterai subito la differenza tra il prima e il dopo.

E se ti dicessimo che anche aceto e sale possono tornarti utili per risolvere il problema del rame ossidato? L’aceto è ricco di acido acetico che funziona come detergente, disinfettante e brillantante.

Perfetto da utilizzare dunque anche per superfici e oggetti ramati, ti basterà solo strofinare il tuo oggetto in rame ossidato con un panno morbido però imbevuto in una miscela fatta con una tazza di aceto bianco e un cucchiaio di sale. Lascia che il prodotto agisca per qualche minuto e poi procedi al risciacquo e vedrai che il metallo tornerà lucido e pulito.

Altri rimedi per naturali per lucidare il rame

Anche il ketchup, che sicuramente avrai nel tuo frigorifero, può aiutarti a lucidare gli oggetti in rame. Ti basterà prendere uno straccio pulito e applicare su di esso una noce di ketchup. Inizia poi a strofinare il panno sull’oggetto di rame in questione e lascia che il prodotto agisca per qualche minuto.

Risciacqua il tutto con acqua fredda e asciuga poi con un panno pulito e morbido. Vedrai che risultati straordinari! Sai anche che il bicarbonato di sodio è ottimo per lucidare il rame ossidato?

Dovresti mescolarlo con il succo di un limone, poi nebulizzare la soluzione sull’oggetto che vuoi recuperare e lasciare che il composto agisca per 5 minuti. Poi inizia a pulire il tutto sempre con l’utilizzo di un panno morbido e pulito: il risultato ti lascerà senza parole.

Prova queste tecniche e assisti alla magia: davvero questi ingredienti naturali ti aiuteranno a risolvere in un battibaleno il problema del rame ossidato.