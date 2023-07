By

Già fa parlare tantissimo il libro di memoria di Britney Spears, non è ancora uscito e già ci sono diverse polemiche in merito, come il blocco dovuto a Justin Timberlake e Colin Farrell. Ma cosa sta succedendo?

Britney Spears ha fatto tantissimo parlare di sé negli ultimi anni: dopo essersi liberata dalla tutela legale del padre Jamie, durata 13 anni, i suoi comportamenti continuano a far discutere.

I fan hanno notato che Britney non è più la stessa pop star degli anni ’90 ma chissà, forse nel suo nuovo libro di memorie scopriremo qualcosa di più, sempre che i suoi ex fidanzati, Justin Timberlake e Colin Farrell, diano il permesso di pubblicarla.

Arriva la biografia di Britney Spears, ma i suoi ex non si fidano

Si intitola “The Woman in Me”, il prossimo libro di memorie di Britney Spears, che ha però subito 4 mesi di ritardo per la sua uscita, per via di alcune opposizioni arrivate dall’esterno.

In particolare, secondo quanto riferisce il Sun, parliamo di Justin Timberlake e Colin Farrell, entrambi suoi ex, che hanno bloccato l’uscita per rendere possibile ai loro legali di controllare alcuni passaggi.

Alcune fonti, infatti, hanno riferito che alcune cose raccontate nel libro da Britney Spears su Justin Timberlake e Colin Farrell hanno suscitato qualche preoccupazione nelle due grandissime star.

Gli avvocati di entrambi intenteranno causa contro la pop star vincitrice di diversi Grammy, a meno che non vengano rimossi alcuni passaggi della pubblicazione entro ottobre, data d’uscita del libro.

Sembra che alcune cose dichiarate dalla cantante non siano state apprezzate da Justin Timberlake, con cui è stata dal 1999 al 2002, e da Colin Farrell, con il quale ha avuto una relazione nel 2003.

Il team di Britney riuscirà a risolvere questo problema prima che il libro arrivi in tutto il mondo? Staremo a vedere.

Britney Spears racconta sé stessa

Per la gioia dei fan, che però sono ancora un po’ scettici sulla vita attuale della pop star, il libro di Britney Spears sta per arrivare.

Dopo l’annuncio fatto a febbraio su questa biografia, la stessa cantante aveva affermato che scrivere questo libro per lei è stato come una terapia, impegnativa ma che l’ha aiutata a elaborare numerosi episodi accaduti in passato.

Nonostante i ritardi, dalle poche notizie trapelate in questi mesi, la biografia di Britney Spears sarà piena di testimonianze potenti e di racconti mai fatti fin ora sulla sua vita, non proprio facile.

Secondo un insider che ha parlato con il The Sun, la scrittura ha dato alla star la possibilità di raccontare la proprio storia senza filtri, una cosa non facile ma che per tutti sarà illuminante.

Sicuramente, nel libro si entrerà nel dettaglio della lunga tutela legale del padre Jamie, durata dal 2008 al 2021, quando finalmente il tribunale ha deciso di “liberare” Britney Spears.

Il processo di scrittura pare essere finito un anno fa, ma l’uscita del libro è stata ostacolata non solo dalle titubanze dei suoi ex fidanzati ma anche dalla mancanza di carta e materiale nell’industria editoriale.

Intanto, lo scorso lunedì Britney è sparita da Instagram, una cosa che non è nuova alla cantante ma che arriva così improvvisamente. In molti si chiedono cosa le sia successo, ma si sa con Britney Spears niente è programmato.