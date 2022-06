Kate Middleton mano nella mano con lui sul tappeto rossissimo, e William sta lì a guardare

Prima di partecipare al Giubileo della Regina, Kate Middleton ha fatto la sua comparsa sul tappeto rosso insieme ad un super vip. Vediamo di chi si tratta.

Sono stati giorni d’oro per Kate Middleton ed i suoi look che hanno fatto breccia nei cuori dei suoi fans provenienti da tutto il mondo.

Kate Middleton: la regina dei look

Si è appena concluso il Giubileo di platino e Kate Middleton si è distinta di nuovo per essere regina di stile ed eleganza. Lei stessa si è detta molto amante dei colori e, in questi giorni, ne ha sfoggiati diversi, tra cui l’abito corallo della sua ultima apparizione.

Amante dei cappotti come degli abiti midi, spazia tra tutte le tonalità di colore e ha affermato di aver gli stessi modelli in colori diversi. Inoltre, si è mostrata anche amante del riciclo. La duchessa ha infatti, indossato lo stesso abito più volte. Il suo segreto? Distanziare le uscite pubbliche con lo stesso abito.

Sul tappeto rosso con…

Benché suo marito, il principe William, fosse al suo fianco, Kate Middleton ha percorso il tappeto rosso mano nella mano con un super vip del mondo del cinema. I reali, infatti, erano giunti all’anteprima londinese del film Top Gun: Maverick.

E’ stato proprio il protagonista della pellicola a cingere la mano della duchessa per aiutarla nel percorrere il tappeto rosso evitando che inciampasse. A distanza di 30 anni, Tom Cruise è tornato a vestire i panni del pilota.

Kate Middleton non poteva che essere regina di eleganza anche in quell’occasione. Lei, infatti, indossava un abito bianco e nero molto elegante. Il modello a colonna, perfetto per il suo fisico, è opera di Rouland Mouret stilista molto amato non solo dai reali.

L’abito prevedeva le spalle completamente scoperte con uno scollo di colore bianco. Il resto del vestito era nero e molto aderente. A completare il look un paio di tacchi vertiginosi di Prada e una clutch di Alexander McQueen.

I critici, però, hanno notato soprattutto gli orecchini della bella duchessa. Realizzati in oro bianco 18 carati e diamanti, non erano mai stati visti prima sulla duchessa. Il loro costo è di circa 12 mila euro e sono stati realizzati dal gioielliere Robinson Pelham di Chelsea. Una creazione personalizzata, dunque, che a detta di qualcuno, conteneva un messaggio nascosto per l’Ucraina.