Il caldo da record che sta caratterizzando la nostra penisola in questi ultimi giorni sta raggiungendo picchi altissimi in particolare in alcune regioni. Tra queste la Sardegna in cui è stata diramata l’allerta.

Durante queste ultime settimane stiamo assistendo a temperature da record un po’ in tutte le regioni d’Italia. Giornate in cui si sono sfiorati i 40 gradi. Un clima anomalo per il mese di giugno, in cui durante gli altri anni le temperature sono sempre rimaste abbastanza miti.

Il caldo piace a tutti, ma quando diventa troppo forte può portare non pochi problemi. Infatti, oltre a rendere difficile la vivibilità soprattutto all’interno delle varie città, si sono registrati anche fenomeni di carestia a causa dell’aridità dei campi.

Questo è avvenuto soprattutto al sud in cui regioni come la Sardegna hanno raggiunto temperature veramente da record.

La situazione caldo record in Italia

Dunque il bollino rosso per il caldo è stato registrato più o meno in tutta la penisola italiana. Temperature da record a partire dalla Sicilia, in cui nella giornata di ieri, domenica 4 maggio, si sono raggiunti i 40 gradi a Siracusa, Catania e Agrigento.

Tra i 38 e 35 gradi invece sono stati registrati in Campania, Calabria, Puglia e in alcune regioni centrali.

Al contrario nel nord Italia, soprattutto verso il tardo pomeriggio si è assistito a temperature più fresche.

Fortunatamente a quanto pare l’ondata di caldo anomalo è destinata a finire nel breve periodo. Precisamente a partire da martedì 7 giugno è previsto un leggero peggioramento delle condizioni meteo, che comporterà anche un leggero calo delle temperature. Sono attesi dunque temporali soprattutto in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Da giovedì 9 invece il mal tempo si estenderà anche al sud.

Allerta per la Sardegna: il caldo da record continua

In Sardegna il caldo record continua, infatti la Protezione civile ha deciso di diramare un allerta meteo, causa temperature troppo elevate. Il fenomeno, a detta della Protezione interesserà principalmente la zona meridionale e sudorientale dell’isola.

Solo nella giornata di ieri infatti, secondo i dati dell’Ansa, il termometro ha toccato i 39.1 gradi, precisamente nella località di Marcalagonis. 38.5 gradi a Cagliari, 38.3 a Decimommannu e oltre i 37 a Dorgali, Guasila e Monastir.

In base alle stime degli esperti dell’ufficio meteo dell‘Aereonautica militare, questa situazione durerà all’interno della regione, fino a mercoledì sera. Questo perché l’anticiclone subtropicale che ci sta interessando nelle ultime settimane tenderà a spostarsi verso est. Lasciando il posto ad un vento di maestrale che riporterà le temperature verso la media stagionale. Dando vita anche a delle precipitazioni.