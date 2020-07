Ivan Juric ha deciso. Resterà a Verona e rinnoverà il proprio contratto con la società scaligera. L’accordo tra le due parti verrà annunciato nelle prossime ore. A pesare sulla scelta finale motivi di famiglia e di stimoli perché il tecnico è convinto che il suo lavoro a Verona non sia ancora finito e che, nella prossima stagione, possa essere addirittura migliorato. Quindi niente Cagliari e niente Fiorentina per Juric che rimarrà fedele ai colori gialloblu.

Il croato, allievo di Gasperini, ha quindi deciso di continuare a guidare la squadra che ha portato in zona Europa League nel 2019/20. Una scelta di cuore quella del croato che ha preferito quindi portare avanti il lavoro intrapreso con i gialloblu: dietro la decisione di proseguire con la squadra del presidente Setti sia una motivazione familiare sia di opportunità con il Verona che, da sorpresa della stagione che sta per concludersi, dovrà dimostrare di riuscire a compiere un ulteriore salto in avanti arrivando a centrare una qualificazione europea che, appena due stagioni fa, sembrava una vera e propria utopia.

