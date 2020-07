Niccolò Zaniolo, giovane trequartista giallorosso, non sarà tra i convocati della sfida che vedrà la Roma impegnata sul campo della Spal. Una scelta, quella di Fonseca, che apre un caso all’interno del club giallorosso.

Zaniolo non convocato, i motivi dell’esclusione

Una situazione, quella di Zaniolo, che sembra farsi sempre più intricata: ufficialmente il calciatore soffre per un problema al polpaccio che l’ha tenuto fuori anche nel big match contro l’Inter, ma dietro le non perfette condizioni fisiche potrebbe celarsi dell’altro. Non è passato inosservato, infatti, il rimprovero di Mancini a Zaniolo nel corso della sfida contro il Verona quando il trequartista, entrato nella ripresa, era stato accusato di avere un atteggiamento troppo “molle”. Negli spogliatoi, poi, il confronto con i compagni e il rimprovero anche del tecnico Fonseca che, nel post partita, aveva sottolineato l’atteggiamento sbagliato con il quale Zaniolo aveva approcciato il match.

Poi, alla ripresa degli allenamenti, un nuovo confronto con Zaniolo che però ha portato a un nulla di fatto. A confermare come la situazione non sia delle più serene anche l’arrivo del suo agente, Claudio Vigorelli, a Trigoria per cercare di capire la reale situazione. Per la Roma, però, il giovane talento giallorosso non è in vendita, a meno che non arrivi un’offerta da almeno 60/70 milioni di euro. La mancata convocazione, per la seconda volta consecutiva, come confermato anche dal tecnico Fonseca in conferenza stampa, apre il caso con Zaniolo che sembra essere stato escluso non solo per i problemi al polpaccio, ma anche per motivi disciplinari.

