Cagliari forte su Liverani, Zenga al capolinea

Il Cagliari sembra propenso a cambiare il suo attuale allenatore, Walter Zenga per la prossima stagione. Gli ultimi deludenti risultati della squadra hanno portato la società a prendere in considerazioni diverse alternative, la più quotata delle quali è che il sostituto di Zenga possa essere Fabio Liverani.

È proprio l’attuale allenatore del Lecce, colui che con le unghie e con i denti sta lottando per tenere la sua attuale squadra in serie A, il primo candidato per la sostituzione di Walter Zenga sulla panchina del Cagliari,

Il Cagliari negli ultimi giorni ha avuto contatti anche con Eusebio Di Frencesco e Ivan Juric, che il Verona è intenzionato a tenere a tutti i costi, ma su cui c’è un interessamento importante anche da parte della Fiorentina, che, come abbiamo visto, potrebbe anche considerare l’alternativa De Rossi.

