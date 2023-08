Jovanotti, dopo l’incontro con Morandi riceve nuove visite

Prosegue la fisioterapia per Jovanotti, rientrato da Santo Domingo lo scorso 5 agosto dove ha avuto un brutto incidente in sella alla sua bici. Operato nella città della Repubblica Dominicana da poco ha iniziato la riabilitazione a Forlì dove in questi giorni molti suoi cari amici sono andati a trovarlo.

Da Mara Venier a Gianni Morandi, da Saturnino al dj Benny Benassi sino all’amico atleta Gian Marco Tamberi. Tante le visite ricevute in questi giorni per il cantante Lorenzo Cherubini tra una seduta di fisioterapia e l’altra.

Continua la fisioterapia per Jovanotti

Dopo il brutto incidente in sella alla sua bici mentre si trovava in vacanza con la moglie a Santo Domingo, lo scorso 5 agosto è atterrato all’aeroporto “Ridolfi” di Forlì. Jovanotti ha raccontato di essersi fratturato la clavicola e il femore, ricevendo nella Repubblica Dominicana le prime cure del caso e una operazione chirurgica per l’applicazione di placche in metallo sulle due ossa.

Dopo una prima riabilitazione, adesso sta proseguendo il suo percorso di fisioterapia nel centro di Fabrizio Borra, aggiornando costantemente i suoi fan circa i suoi progressi. A fargli forza i suoi tantissimi amici che in questi giorni sono andati a trovarlo tra una sessione di fisioterapia.

Tra questi il suo caro amico Gianni Morandi, con il quale hanno consolidato un sodalizio artistico.

L’affetto dei suoi amici

Nelle ultime ore il cantante fiorentino è stato sommerso non solo dall’affetto dei suoi familiari e dei suoi fans ma anche di quello dei suoi amici, i quali sono accorsi nel centro dove sta seguendo il percorso riabilitativo per un saluto e per mostrargli la loro vicinanza.

Dopo la visita di Gianni Morandi, Jovanotti tra una sessione e l’altra di fisioterapia ha incontrato anche l’atleta Gian Marco Tamberi, il suo bassista Saturnino e il dj Benny Benassi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lorenzojova (@lorenzojova)

Tutti hanno voluto augurare di presenza all’artista una veloce guarigione. Il suo bassista, Saturnino, ha voluto anche regalargli un momento scherzoso per sdrammatizzare quelli che sono stati giorni angosciosi subito dopo l’incidente: il collega, infatti, gli ha voluto regalare scherzosamente la statuetta della madonnina di Lourdes e una t-shirt bianca e la scritta “Lourdes” in rosso.

Lorenzo in arte Jovanotti ha accettato con ironia il regalo e lo ha ringraziato con un affettuoso bacio sulla fronte. Nei suoi profili social, nei giorni passati, aveva raccontato l’incidente e i primi soccorsi ricevuti, ringraziando i dominicani i quali sono stati tempestivi nelle cure e nei momenti subito dopo la caduta gli hanno persino portato un cocco per bere dell’acqua di cocco.