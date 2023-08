Ecco perché dovresti sempre premere questo tasto quando sei bloccato nel traffico

Sapevi che, quando si è bloccati nel traffico, è molto utile premere un tasto presente in ogni automobile? Se non sai qual è continua a leggere.

Rimanere bloccati nel traffico con la propria autovettura può essere un’attività non solo snervante ma anche parecchio dispendiosa.

Traffico: che noia!

Quando si rimane bloccati nel traffico si consumano diverse risorse, sia dal punto di vista personale che della collettività. La cosa che più di tutte si perde è sicuramente il tempo, una risorsa rara che quando si perde significa meno attività importanti come il lavoro, ma anche con la famiglia, l’attività fisica e il riposo.

Se il traffico dovesse essere lento o fermo, si può anche spendere più carburante nonché l’emissione di gas serra, contribuendo al cambiamento climatico e all’inquinamento dell’aria. Senza dimenticare che il traffico intenso può influire negativamente sull’economia di una regione, influenzando la produttività e riducendo le opportunità del commercio che ne è rallentato.

Un fattore non meno importante è che il traffico può causare stress e frustrazione nelle persone avendo un impatto negativo sulla salute mentale e fisica, aumentando il rischio di ansia, depressione e altri problemi correlati allo stress. Anche il benessere fisico ne risente. Anche se si rimane nel proprio abitacolo, l’aria degli scarichi può arrivare anche lì e, automaticamente, gli occupanti della macchina la respirano. Vediamo come ovviare a questo problema.

Quale tasto premere

Anche se si hanno i finestrini tappati, le particelle di smog che si generano nel traffico, possono entrare nel nostro abitacolo ed essere, naturalmente, inalate dagli occupanti. Queste particelle possono rivelarsi cancerogene e molto pericolose soprattutto se l’esposizione supera l’ora.

Per questo, stiamo per suggerirti di dover schiacciare un tasto, presente in ogni vettura, per limitare i danni del traffico e dei gas emessi dagli scarichi, nel proprio organismo. Si tratta di un tasto di cui non tutti conoscono la funzione.

Nel momento in cui si attiva l’aria condizionata oppure la ventilazione nella propria auto, l’aria esce dai bocchettoni disposti in diversi punti del veicolo. L’aria può essere prelevata dall’esterno e immessa nell’abitacolo oppure riciclata dall’interno e quindi reimmessa dopo essere stata ripulita.

Per opzionare il riciclo dell’aria bisognerà premere il tasto su cui è raffigurata una macchina con una freccia che va verso l’interno. Disattivandolo, ci si assicurerà il riciclo dell’aria. Se è attivato, l’aria verrà prelevata dall’esterno.

Quando ci si trova nel traffico, questo tasto andrebbe sempre premuto per evitare di inalare prolungatamente i gas di scarico delle autovetture che, in condizioni cittadine, potrebbero essere davvero tante. I tuoi polmoni ringrazieranno. Naturalmente, per far sì che questo riciclo sia attivo è necessario fare sempre un check dei filtri affinché siano sempre puliti ed efficienti.