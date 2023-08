Iliad, se sei loro cliente c’è una buona notizia per te: oltre 700 euro ‘regalati’

La nuova offerta Iliad riservata ai clienti è un’opportunità ghiotta per chi pensava di acquistare un nuovo telefono.

Capita di tanto in tanto di voler cambiare telefono, che sia per necessità o per il semplice gusto di farlo. Trovare delle valide offerte che ci permettano di acquistare prodotti efficienti a prezzi modici non è sempre così semplice. Per fortuna, diverse compagnie di telefonia mobile offrono possibilità allettanti in questo campo. Ne è un esempio la nuova offerta Iliad per i clienti.

Ottime notizie per i clienti Iliad

Ormai tra gli operatori telefonici è caccia al cliente a suon di offerte e promozioni imperdibili. E così sentiamo parlare di Giga illimitati, minuti ed SMS. Ma le offerte appetibili in questo campo non riguardano solo questi aspetti. Molte di esse, infatti, mirano non solo ad acquisire nuovi clienti, ma a fidelizzare coloro che già lo sono.

La nuova offerta Iliad, infatti, permette ai clienti di questo operatore di acquistare un telefono a prezzi scontati. E non un telefono qualunque, perché in ballo c’è l’opportunità di ottenere uno sconto fino a 735 euro sull’acquisto di un iPhone. Come funziona nello specifico l’offerta?

Per ottenere un iPhone a un prezzo scontatissimo, servirà dare il proprio iPhone usato in permuta. In alternativa, si può pensare di utilizzare un finanziamento denominato Younited Pay, il quale offre un tasso pari a zero insieme allo sconto previsto da Iliad, pur cedendo il nostro vecchio cellulare.

La cosa interessante è che più si sale di modello, più lo sconto aumenta. Va da sé quindi che lo sconto massimo è previsto per coloro che decidono di dare in permuta un iPhone modello 13 Pro Max da 1 Tera. Anche le condizioni dello smartphone incidono sullo sconto che si può ottenere, insieme all’anno di fabbricazione e altre caratteristiche.

Quali smartphone puoi ottenere

Venendo ad esempi specifici, quali smartphone possiamo ottenere grazie alla nuova offerta Iliad, e con quali sconti? Partendo dal top di gamma, è possibile ottenere un iPhone 14 Pro Max da 128 GB in due opzioni di pagamento.

La prima prevede il pagamento unico di 1111,20 euro, mentre la seconda opzione consiste in un pagamento a rate della durata di 20 mesi. Ogni rata ammonta a 55,56 euro senza alcun interesse.

Cifre leggermente più economiche per il fratello minore, l’iPhone 14 Pro, acquistabile grazie all’offerta Iliad a 991,20 euro. In alternativa, come nell’esempio precedente, si potrebbe approfittare dell’opzione da 20 rate ciascuna da 49,56 euro. E così via, con il prezzo che scende via via che si scende di modello.

A queste cifre vanno ovviamente aggiunti gli sconti previsti dall’offerta nel momento in cui si decide di dare in permuta il proprio iPhone usato. Si tratta quindi di un’ottima opportunità per chi desidera o ha bisogno di acquistare un nuovo smartphone e non vuole spendere cifre astronomiche, ma neanche accontentarsi di un modello di sottomarca.

Rimane solo da rispondere all’ultima domanda che, a questo punto, ci sarà sicuramente venuta in mente: come si fa ad aderire all’offerta? Il procedimento è davvero elementare: sarà sufficiente accedere al sito web di Iliad, o in alternativa recarsi nel punto Iliad più vicino a noi.

Qui potremo ottenere maggiori informazioni e richiedere tutte le delucidazioni di cui abbiamo bisogno. In più, avremo la possibilità di acquistare il nostro nuovo smartphone proprio in quella sede, immediatamente. Una vera opportunità da non perdere!