Brutto incidente per il cantante Jovanotti, caduto dalla bicicletta mentre si trovava a Santo Domingo per una vacanza.

In ospedale i medici hanno accertato la rottura della clavicola e del femore, quindi dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. Ad ogni modo è vigile e di buon umore, pronto ad affrontare anche questa spiacevole pagina della sua vita, con lo stesso umorismo che lo contraddistingue, anche se comunque la preoccupazione traspare dal video che ha diffuso via social per tranquillizzare i suoi fan, spiegando la situazione.

Incidente per Jovanotti

Jovanotti si trova a Santo Domingo, per concedersi un periodo di svago e relax insieme a sua moglie prima di ricominciare con gli impegni lavorativi. Purtroppo in queste ore è rimasto coinvolto in una piccola disavventura mentre si trovava in bici. Ha deciso di fare una passeggiata a bordo della due ruote, attraverso le diverse piantagioni di canna da zucchero che attraversano la zona.

Però, una brutta caduta ha comportato il trasporto in ospedale e una diagnosi abbastanza negativa, il cantante romano infatti si è rotto il femore in tre punti e la clavicola, fra dolori lancinanti.

È stato lui stesso a informare i fan pubblicando un video su Tiktok, dove ha spiegato che dovrà essere sottoposto a un’operazione chirurgica.

“Fa malissimo” esordisce dal letto d’ospedale dove è ricoverato. “Ho rotto la clavicola e il femore, fa un male bestiale però qui a Santo Domingo ho trovato un eccellente ortopedico e domani forse, mi operano. Devono mettermi un chiodo di titanio“.

Appare preoccupato Lorenzo Cherubini mentre si rivolge direttamente ai suoi followers, che durante la diretta mettono cuori, reazioni positive e commenti di affetto per augurare pronta guarigione al cantante.

Jovanotti ha anche parlato di Fabrizio Borra, fisioterapista di eccellente fama che fra gli altri lavora anche con il campione di Formula 1 Fernando Alonso. Il medico ha visto le lastre di Jovanotti e ha confermato la necessità di operare, poi ha commentato dicendo: “Si tratta di un’operazione piuttosto comune ma la condizione è recuperabile, anche se ci vorrà un po’ di tempo”.

Il cantante ha proseguito il suo video dicendo che sta assumendo farmaci antidolorifici in attesta dell’intervento, dopodiché seguirà una lunga fisioterapia e anche lo stesso Borra ha detto che prima ci si rimette in movimento e prima si guarisce.

Come è successo

È visivamente provato dal dolore Jovanotti ma ci ha tenuto a spendere alcune parole per i suoi fan in un discorso in cui non hai mai perso il sorriso. “Stavo facendo un giro bellissimo in posti veramente splendidi attraverso le piantagioni di canna da zucchero, poi purtroppo questa brutta disavventura mi ha fermato ma devo dire che i dominicano mi hanno soccorso con molta cura, addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere”.

Quando hanno visto che era a terra, i residenti si sono avvicinati per prestare soccorso e lo hanno fatto in maniera immediata, senza perdere tempo.

Non è chiaro il punto in cui la sua bicicletta si sia impuntata e nemmeno lui ricorda con precisione i dettagli del posto. Probabilmente però si trovava in un tratto impervio e in un momento di distrazione è precipitato a terra cadendo malamente.

“C’è di peggio” conclude così il suo intervento rassicurando i fan.

L’amore per la bicicletta

Lorenzo ha una grande passione per la bicicletta, coltivata fin da bambino. Di questo hobby è un indiscutibile veterano ma qualche intoppo può capitare anche ai più esperti. Negli ultimi anni questa passione è diventata anche lo spunto per dei documentari on the road prodotti da Rai Play.

Il primo è del 2020, chiamato “Non voglio cambiare il pianeta” mentre il secondo è stato pubblicato nei mesi scorsi e si chiama “Aracataca”. In entrambi l’artista si filma mentre esplora alcune zone dell’America latina, praticamente la stessa cosa che stava facendo in queste ore quando è caduto.