John e Lonnie, dopo Vite al limite hanno perso un sacco di peso: eccoli oggi

Ecco come sono John e Lonnie dopo Vite al Limite, i fratelli Hambrick hanno perso un’enorme quantità di peso.

Vi sveliamo come sono diventati oggi i fratelli Hambrick del noto programma tv, nel quale il team del Dottor Nowzaradan fa dimagrire persone oversize.

I fratelli Hambrick e il loro percorso in tv

Vite al limite è uno dei programmi stranieri più seguiti in Italia. In ogni puntata, milioni di telespettatori si incollano allo schermo della propria televisione per vedere quali saranno i nuovi protagonisti dello show.

Si tratta di persone super obese, che pesano anche 400 kg, che si vogliono rimettere in gioco per diventare o ritornare in forma. Le persone sono seguite dal Dottor Nowzaradan e dal suo team di esperti, che guidano i pazienti verso un percorso di rinascita.

Prescrivono loro diete, farmaci e percorsi di allenamento, affinché perdano peso in attesa di sottoporsi a un intervento di riduzione dello stomaco. Ed è stato proprio questo il percorso dei fratelli Hambrick, John e Lonnie.

Sono stati obesi sin dai 10 anni, periodo in cui la loro madre ha iniziato una nuova relazione con quello che poi sarebbe diventato il loro patrigno. Il cibo è stato per loro un vero e proprio rifugio per le enormi sofferenze vissute.

Quando sono arrivati in trasmissione, pesavano rispettivamente 686,5 e 612,7 libbre, si tratta di un peso che, se non fosse stato ridotto, avrebbe condotto i due inevitabilmente alla morte.

John e Lonnie dopo Vite al Limite

I due fratelli, nell’arco della loro vita, hanno dovuto fare i conti anche con un altro dato, che da sempre è stato percepito come un problema da tutta la famiglia. Stiamo parlando della sessualità di Lonnie, che ha sempre saputo di essere gay e che non è mai stato accettato dalla sua famiglia.

I genitori di Lonnie e anche il fratello, infatti, hanno ricevuto un’educazione molto religiosa, che non ha permesso loro di accettare Lonnie. Anche questo problema ha fatto sì che i due fratelli cercassero rifugio nel cibo.

Per fortuna, però, ora la situazione sembra essere cambiata. I due fratelli, dopo il percorso all’interno di Vite al limite, sono riusciti a perdere tantissimo peso. Ecco uno scatto che li mostra oggi e che sta facendo il giro del web.

Come potete vedere dalla foto, i due fratelli sono davvero irriconoscibili. Sono magrissimi e sembrano molto più giovani e in salute. In questo scatto, si sono immortalati in un posto in cui fino a qualche tempo fa non avevano mai messo piede.

Stiamo parlando della palestra, che è ormai diventata il loro habitat naturale: i due fratelli Hambrick, infatti, ormai conducono una vita normalissima e ci tengono a mantenersi in forma.

Tutti i fan di Vite al limite e dei due fratelli saranno sicuramente rimasti sconvolti da questo scatto, a cui in molti stentano a credere. I due fratelli sono cambiati tantissimo e non sembrano neanche loro. Ora si spera che continuino su questa scia e che non riprendano più peso.