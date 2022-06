Al Borussia Park la Germania di Flick infligge una pesante sconfitta all’Italia che cade sotto i gol di Kimmich, Gundogan,Muller e Timo Werner, per gli azzurri inutili i gol di Gnonto e Bastoni



Tracollo dell’Italia che perde nettamente in Germania di fronte ad una squadra che si dimostra superiore in ogni zona del campo e domina in lungo ed in largo gli azzurri.

Poca inventiva per l’Italia che si arrende alla qualità dei tedeschi che danno sempre l’idra di divertirsi e di poter creare costantemente pericoli alla porta di Gigio Donnarumma.

Wilfried Gnonto diventa il giocatore più giovane ad andare in gol con la maglia azzurra.

Italia, la strada è ancora lunga!

Tanto lavoro per Roberto Mancini che dovrà essere bravo a ricostruire una nuova Italia in un percorso che si preannuncia lento e faticoso

Gli azzurri non confermano le buone sensazioni delle ultime sfide e subiscono la netta superiorità tecnica degli avversari che , soprattutto sulle corsie esterne, dominano e vincono tutti i duelli individuali.

Preoccupa la poca personalità degli azzurri, apparsi senza idee e senza quella cattiveria agonistica che da sempre contraddistingue il nostro calcio.

Si salva Nicoló Barella, il più propositivo della squadra di Roberto Mancini ed unico calciatore a strappare una sufficienza piena bella disfatta del Borussia Park.

Esordio amaro per Giorgio Scalvini che entra nella ripresa in pieno dominio tedesco.

Unica nota positiva della notte azzurra il gol di Gnonto che diventa il marcatore più giovane della storia della nazionale.

Male anche Donnarumma che “regala” il gol del 5-0 consegnando il pallone a Glabri, poi bravo a servire Werner.

Una sconfitta che fa male al popolo italiano che subisce la sconfitta più pesante nella storia dei confronti diretti contro gli storici rivali della Germania.

Quanta qualità per la Germania!

Serata di gloria per i tedeschi che vincono e si divertono contro un’Italia troppo brutta per essere vera.

Un grande Kimmich trascina i tedeschi verso una delle vittorie più bella della storia del calcio tedesco che andrà in Qatar candidandosi prepotentemente come una delle pretendenti alla vittoria finale.

Un mix di gioventù ed esperienza che ai mondiali potrà portare lontano la Germania che stasera ha mostrato tutta la sua forza.