Italia, è medaglia d’oro nel fioretto a squadre femminile!

Non solo ai mondiali di Budapest, lo sport si tinge di azzurro anche ad Antalya dove le italiane conquistano la medaglia d’oro agli Europei di Scherma!



Colleziona medaglie d’oro l’Italia ai Mondiali di nuoto di Budapest grazie alle stroardinarie vittorie di Nicolò Martinenghi e del duo Minisini-Ruggiero, primi rispettivamente nei 100 rana e nel nuoto artistico.

In Turchia per l’Italia arriva una storica vittoria nel fioretto a squadre femminile, con le azzurre che conquistano la medaglia d’oro battendo in finale la Francia.

Scherma, è tornato il dream team femminile del fioretto: Italia oro a squadre agli Europei https://t.co/mPWUacRBK5 — Repubblica Sport (@SportRepubblica) June 20, 2022

Oro nel fioretto a squadre, L’Italia batte la Francia in finale!

Grande risultato delle azzurre che superano in finale la Francia e conquistano una meritatissima medaglia d’oro portando l’Italia sul tetto d’Europa anche nella scherma!

La squadra composta da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo si prende il titolo europeo trionfando in terra Turca in finale contro la Francia e regalando l’ennesima gioia alla nostra nazione!

𝗔𝗥𝗜𝗔𝗡𝗡𝗔 𝗘𝗥𝗥𝗜𝗚𝗢 🥈

𝗔𝗟𝗜𝗖𝗘 𝗩𝗢𝗟𝗣𝗜 🥉 Che forza le nostre ragazze, sul podio agli Europei di Scherma di Antalya!! Fantastiche!! pic.twitter.com/HCRRRequeM — Eurosport IT (@Eurosport_IT) June 17, 2022

Rossella Gregorio, argento nella sciabola!

Grande prova anche di Rossella Gregorio che in Turchia conquista il secondo posto guadagnandosi la medaglia d’argento nella sciabola ed arricchendo ulteriormente il folto medagliere azzurro!

L’atleta salernitana conquista dunque la sua quarta medaglia europea e si gode il momento non nascondendo il rammarico per la sconfitta in finale contro l’azera Bashta

L’Italia si gode quindi giornate di gloria nel mondo dello sport con i trionfi nel nuoto e nel tennis con la straordinaria vittoria di Matteo Berrettini al Queen’s di Londra.