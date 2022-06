Trionfo di Matteo Berrettini al Queen’s!

Grande vittoria di Matteo Berrettini che trionfa al Queen’s facendo il bis con la vittoria dello scorso anno e dimostrando una condizione fisica ottimale in vista di Wimbledon!



Giornata splendida per il tennis italiano che ancora una volta si aggrappa ad uno straordinario Matteo Berrettini che dopo il rientro dall’infortunio si sta affermando come uno dei giocatori più forti del circuito sulla superficie erbosa.

Rientrato tra mille incognite, Berrettini ha risposto alla grande con due trionfi consecutivi ai tornei di Stoccarda e al Queen’s con il sogno Wimbledon ancora nel cassetto.

SEVENTH HEAVEN 🏆@MattBerrettini defeats Krajinovic 7-5 6-4 to defend his Queen’s title and win his 7th ATP title! #cinchChampionships pic.twitter.com/aw3LxCk2OA — Tennis TV (@TennisTV) June 19, 2022

Immenso Matteo Berrettini!

Nona vittoria consecutiva per l’azzurro che conquista un altro pesantissimo trofeo sull’erba dimostrandosi ancora una volta uno dei tennisti favoriti per la prossima edizione di Wimbledon



Il classe ’96 batte per due set a zero il serbo Filip Krajinovic e si conferma campione al Queen’s con il netto risultato di 7/5,6/4 dopo un’ora e mezzo di grande tennis.

Anche oggi, Berrettini mostra tutta la sua personalità gestendo benissimo tutti i punti più delicati grazie ad un servizio semplicemente devastante e non dando mai modo al tennista serbo di rientrare in partita. L’azzurro batte per la terza volta consecutiva Krajinovic e regala una grande gioia a tutto il tennis italiano.

Matteo andrà ora a giocarsi Wimbledon con molte certezze e con l’ambizioso obiettivo di migliorare la finale raggiunta lo scorso anno.

Djokovic , e forse anche Nadal, partiranno favoriti ai Championship ma la sensazione è che Berrettini sia riuscito ad elevare al massimo il livello del suo tennis ed ora sia pronto per poter vincere il suo primo slam.

Il tennis italiano ringrazia Matteo Berrettini ed attende fiducioso il torneo di Wimbledon dove l’azzurro cercherà di mettere le mani sul trofeo più prestigioso nella storia di questo sport!