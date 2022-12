By

Si terranno oggi i funerali della famiglia Monti-Castagna a Ischia: l’ultimo saluto a madre, padre e tre figli piccoli uccisi dalla frana di Casamicciola del 26 novembre scorso.

Le esequie per le vittime del disastro di Casamicciola avvengono in forma separata e senza funerali di Stato. Oggi l’ultimo saluto alla famiglia spazzata via dall’ondata di fango che ha travolto e ucciso diverse persone quel tragico 26 novembre.

Oggi i funerali di alcune delle vittime di Casamicciola

Il rito funebre per dare l’ultimo saluto alla famiglia uccisa dalla frana a Casamicciola è programmato per oggi, sabato 10 dicembre, presso la chiesa del Buon Pastore di Ischia.

Niente funerali di Stato come deciso per le 12 vittime del disastro, ma soltanto cerimonie intime nel rispetto della volontà dei loro parenti. Sempre per oggi è previsto il funerale di un’altra vittima, Nikolinka Ganceva Blagova.

L’ultimo saluto alla famiglia Monti-Castagna

Gianluca Monti, sua moglie Valentina Castagna e i loro tre figli, Mariateresa, 6 anni, Francesco, 11, e Michele, 15, sono stati travolti e uccisi dal fango e dai detriti a Casamicciola, morti tragicamente insieme al cane della famiglia poi ritrovato dai soccorritori durante le ricerche.

Nella stessa chiesa e alla stessa ora si celebreranno le esequie di Nikolinka Ganceva Blagova.

Ieri l’addio alla famiglia Scotto Di Minico

Proprio ieri, venerdì 9 dicembre, si sono tenuti invece i funerali della famiglia Scotto Di Minico.

La comunità si è stretta intorno ai feretri di Maurizio, Giovanna e del loro bimbo, Giovan Giuseppe, nato appena 22 giorni prima della frana in cui è morto insieme ai suoi giovani genitori.

Nelle scorse ore, l’Elemosiniere del Papa è arrivato a Ischia per rappresentare il cordoglio del Pontefice ai familiari delle vittime dell’alluvione.

Il cardinale Konrad Krajewski ha benedetto le bare a Lacco Ameno e si è raccolto davanti ai feretri in preghiera.

Nuova allerta a Casamicciola