Dopo la presentazione di Apple Watch e iPad a settembre, Apple è ormai pronta per l’annuncio dei nuovi iPhone 12. Questa sera l’azienda californiana presenterà i nuovi smartphone nel corso di un evento visibile in streaming a partire dalle 19, ora italiana, sul profilo YouTube di Apple, sul canale Apple Events di Apple TV e sul sito ufficiale.

Un evento che arriva più tardi del consueto (i nuovi iPhone venivano sempre presentati intorno alla prima metà di settembre), con tutta probabilità a causa dei rallentamenti nella produzione dovuti alla pandemia globale di Coronavirus. Nel corso degli ultimi mesi non sono mancate le indiscrezioni, ora non resta altro che attendere le ufficialità.

Apple annuncia 4 nuovi modelli di iPhone

Apple annuncerà 4 nuovi modelli. Sui nomi non dovrebbero esserci grandi sorprese: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. La novità è rappresentata dal Mini: avrà una diagonale da 5,4 pollici e, tra i diversi modelli full screen lanciati dal 2017 a partire dell’iPhone X, sarà il device più piccolo. Sarà anche uno degli smartphone 2020 più piccoli in assoluto.

Tra le altre cose, il Mini sarà anche il modello più economico, non soltanto il più compatto. L’altro modello “base” sarà iPhone 12, la cui diagonale (come per l’iPhone 11 che va a sostituire) sarà da 6,1 pollici. A chiudere il gruppo ci saranno le versioni premium: iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Il primo ancora con diagonale da 6,1 pollici e il secondo, con diagonale da 6,7 pollici. Tutti i telefoni quest’anno saranno dotati di schermo Oled (più costoso e con maggior qualità rispetto a quelli Lcd) e tutti saranno compatibili con il 5G, grazie alla presenza a bordo del modem Qualcomm.

Apple potrebbe anche far debuttare una tecnologia chiamata Smart Data Mode: visto che il 5G consuma molto saranno le stesse app a scegliere se necessitano del 5G oppure se possono farne a meno utilizzando una rete più lenta ma meno impattante sulla batteria.

Bordi piatti, design meno stondato

I quattro nuovi modelli presentati da Apple avranno tutti i bordi piatti. Apple, infatti, ha deciso di abbandonare gli spigoli arrotondati, che erano stati introdotti con iPhone 6, per tornare a un’estetica che ricorda quella degli iPhone 4 e 5.

L’ultimo cambiamento rilevante nell’aspetto degli iPhone era stato introdotto nel 2017, quando sul frontale comparve la tacca (notch), necessaria per ospitare i sensori per il Face ID, il riconoscimento del volto. Il notch resterà al suo posto, e manterrà più o meno le stesse dimensioni: l’ipotesi di una versione più ridotta, che circolava alcuni mesi fa, è stata infatti smentita.

Fotocamera e memoria

Per quanto riguarda l’assetto fotografico, non ci saranno enormi sorprese: i modelli più economici (iPhone 12 Mini e iPhone 12) manterranno la doppia fotocamera, già vista su iPhone 11, e saranno quindi dotati di grandangolo e ultragrandangolo. Le versioni premium invece (iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max) avranno una tripla fotocamera: oltre al grandangolo e all’ultragrandangolo (migliorato), avranno a disposizione anche un teleobiettivo, rispettivamente con zoom ottico 4X e 5X.

Tutti i telefoni avranno il nuovo e potente processore A14. I tagli di memoria saranno 64 GB, 128 GB e 256 GB per iPhone 12 e 12 Mini; sui modelli Pro invece si andrà da 128 a 512 GB.

Al momento, non c’è certezza sui tempi di rilascio e sui possibili prezzi, tuttavia online non mancano le supposizioni: si parte da 699 dollari per il più compatto per arrivare a 1.399 dollari del Pro Max. I quattro nuovi modelli di iPhone non saranno tutti disponibili immediatamente dopo l’evento.

Negli Stati Uniti il pre-ordine di iPhone 12 e iPhone 12 Pro dovrebbe partire già il 16 ottobre, con l’arrivo dei pezzi in negozio dal 23 ottobre. Poi, dal 13 novembre, sarà il turno del tanto atteso mini. Per ultimo il top di gamma Pro Max, dal 20 novembre. Non sappiamo ancora se queste date saranno le stesse anche per l’Italia o se bisognerà invece attendere qualche giorno o settimana in più.