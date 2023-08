iPhone 15, la versione da 6,7 pollici si chiamerà Ultra e non Max?

Secondo le ultime indiscrezioni, l’iPhone 15, della pressione da 6,7″, non si chiamerà Max, bensì Ultra. Ecco tutte le novità.

Il 12 settembre 2023 si terrà il nuovo Keynote di Apple, durante il quale saranno presentati tutti i nuovi modelli di iPhone 15. Tra questi, come sicuramente saprete, sarà presentato anche l’iPhone 15 da 6,7″ che, secondo le ultime indiscrezioni, pare non si chiamerà Max bensì Ultra. Ci ritroveremo, di fronte, all’iPhone 15 Ultra e non all’iPhone 15 pro max? Scopriamo insieme tutte le novità in merito.

iPhone 15 da 6,7 pollici: si chiamerà Ultra e non Max?

A metà settembre, e poi lo presenterà i nuovi melafonini di 15ª generazione. Tra questi, ci sarà l’iPhone 15 nella versione da 6,7″.

Di solito, siamo abituati a chiamare questa versione con display più grande del famoso smartphone dell’azienda di Cupertino con la denominazione “Max“, ma quest’anno le cose potrebbero cambiare.

Secondo le ultime indiscrezioni in merito, pare che questo smartphone, nella versione da 6,7”, non si chiamerà più Max, bensì Ultra.

Una novità che, se è confermata, corrobora la tesi lanciata già da Mark Gurman di Bloomberg, il quale aveva già anticipato, lo scorso anno, una sorta di cambio di rotta da parte dell’azienda in merito alla versione da 6,7″ dello smartphone della mela morsicata.

iPhone ultra, dunque, dovrebbe presentarsi al grande pubblico come lo smartphone migliore della gamma, in quanto dovrebbe essere equipaggiato da caratteristiche e comparto hardware migliori, rispetto agli altri modelli in uscita.

iPhone 15 e Ultra: le caratteristiche in comune

Il cambio di denominazione dell’iPhone 15, la versione da 6,7″, è stato annunciato da Andrea O’Hara di AppleInsider.

Il giornalista afferma che il modello di iPhone 15 pro e quello Ultra condivideranno diverse caratteristiche, tra le quali possiamo citare il processore a 17 a 3 nm, il nuovo comparto fotografico, nonché titanio per lo chassis e il pulsante Azione che sostituisce il toggle per la modalità silenziosa.

Bisognerà, dunque, capire se queste indiscrezioni avranno riscontro poi nella realtà e, in particolare, durante il lancio di nuovi smartphone nel mese di settembre.

Ricorderete, sicuramente, che, in un primo momento, le cuffie AirPods Max si sarebbero dovute chiamare AirPods studio, notizia smentita poi nel corso del lancio stesso degli auricolari.

Possiamo fare, infine, un altro esempio ricordando il caso del visionOS, che in molti sostenevano che sarebbe stato denominato “xrOS“, anche se – alla fine – nei fatti le cose sono andate diversamente.

Sicuramente, tutti i nostri dubbi saranno risolti al momento del lancio di nuovi smartphone nel corso del nuovo evento Apple, aldilà di tutte le supposizioni ed ipotesi.