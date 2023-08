Carta acquisti, c’è tempo fino al 15 settembre per procedere all’attivazione

La Carta acquisti di importo pari a 382,50 euro è valida per acquistare beni alimentari di prima necessità e richiede un primo acquisto entro una determinata data.

Nel caso in cui si cambi la residenza è necessario contattare l’ente comunale, mentre nel caso in cui si smarrisca la card è necessario contattare l’ufficio postale. Entro il 15 settembre è necessario procedere all’attivazione della carta acquisti “Dedicata a te”: si tratta di un’indennità “una tantum” per acquistare beni alimentari ed è rivolto alle famiglie che sono più disagiate. Scopriamo quali sono le istruzioni da seguire per utilizzare la carta acquisti.

Carta acquisti, la nuova misura a sostegno delle famiglie italiane

Per sostenere economicamente le famiglie italiane, il governo ha finanziato 500 milioni di euro per erogare una nuova misura: la Carta acquisti o buono spesa alimentare, che si rivolge ad una platea di 1,3 milioni di nuclei familiari in difficoltà economica privi di sussidi, tra cui il Reddito di Cittadinanza e la Cassa integrazione. Hanno diritto a percepire questa misura tutti i nuclei familiari che hanno un Isee inferiore ai 15mila euro all’anno ed è attestato nella DSU. La misura è riservata prioritariamente alle famiglie che hanno almeno tre componenti dato che le risorse economiche sono limitate.

Come ritirare la card?

Una volta ricevuto l’avviso via sms o via posta da parte dell’ente comunale in cui si risiede, il titolare della carta può ritirare la card presso l’ufficio postale. Una volta recati presso l’ufficio postale, l’addetto procederà a richiedere al soggetto beneficiario la comunicazione ricevuta dal comune. Una volta ritirata, la carta è ricaricata con un importo pari a 382,50 euro, che viene utilizzato per acquistare i beni di primissima necessità e presso gli esercizi convenzionati.

Cosa fare in caso di smarrimento della card?

Il saldo disponibile sulla Carta acquisti è verificabile presso gli sportelli Atm di Poste Italiane. Nel caso in cui si smarrisca o venga rubata la card, è necessario contattare Poste Italiane al numero verde (800 21 01 70) o consultare la pagina istituzionale del gruppo postale.

Cosa fare entro il 15 settembre?

Entro il 15 settembre è necessario procedere con l’attivazione della card ritirata presso gli uffici postali. Per attivarla è necessario utilizzarla e fare gli acquisti presso uno dei punti vendita e dei supermercati aderenti all’iniziativa. L’elenco dei punti vendita è visibile accedendo al sito istituzionale del Ministero dell’Agricoltura.

Nell’elenco sono ammessi i seguenti prodotti: pasticceria e biscotteria, carni, latte e derivati, pescato fresco, uova, ortaggi, riso, legumi, lieviti, frutta, oli, alimenti per bambini, miele, acque minerali, thè, caffè, cioccolato, prodotti di panetteria.

Quali beni sono esclusi?

La social card non può essere utilizzata per acquistare tabacco, bevande alcoliche e farmaci. Gli addetti degli ipermercati e dei supermercati devono eseguire i controlli su eventuali trasgressioni commesse dai beneficiari della card.