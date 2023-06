“Invasione di zanzare in arrivo”, colpita proprio questa amata regione italiana

Sembra che questa sia la regione italiana colpita da una imminente invasione di zanzare: di quale si tratta?

Dopo questi giorni di piogge e maltempo, l’invasione delle zanzare sembra essere inevitabile. Questo accade soprattutto in una Regione italiana, colpita in maniera violenta dai nubifragi di questi giorni. Un clima altamente anomalo che sembra non lasciare molto spazio all’immaginazione, con l’arrivo delle zanzare prima del previsto e non solo. I media nazionali evidenziano questo aspetto e gli esperti del settore si mostrano altamente preoccupati.

Invasione delle zanzare: qual è la situazione?

Come evidenziano i maggiori media nazionali, la situazione in Italia è complicata per via del maltempo di questo ultimo periodo. In particolare, l’Emilia Romagna colpita dal nubifragio e dall’acqua stagnante, con fango, che ora ha invaso la maggior parte delle città e dei paesi. Ci sono zone che non sono ancora state liberate dall’acqua. I vari ristagni emanano un cattivo odore e si stanno trasformando in contenitori ricchi di insetti patogeni e zanzare.

Per questo motivo, la preoccupazione è alta e il territorio ora deve anche combattere con tutti i fattori post alluvione. Come evidenziato anche da Il Giornale, nella città di Ravanna l’acqua emana un odore cattivo che viene avvertito da tutti quanti i presenti. È una conseguenza del ristagno, della macerazione dei detriti, dal fango, carcasse di animali e anche arbusti sotto l’acqua. I cittadini di Ravenna, attraverso i media, fanno sapere che questo odore arriva anche da altre zone come Fornace.

Non da meno l’invasione delle zanzare, ghiotte di un ambiente come quello che si sta presentando nella Regione in questi giorni. L’acqua stagnante è l’habitat ideale. Una residente al Messaggero ha ironizzato sul fatto:

“Quest’estate con le zanzare ci divertiremo”

Ovviamente non è una buona notizia, considerando che la zanzara tigre è da sempre vettore di vari virus.

Vaccinazioni e controlli

È quindi fondamentale che la situazione sia monitorata e sotto controllo, intervenendo nel caso in cui l’invasione delle zanzare fosse poi concretizzata. La AUSL della Romagna sta mandando avanti i controlli e per ora sembra non siano stati riscontrati dei fattori preoccupanti. Ovviamente, valuteranno il piano da attuare e sono pronti per entrare in azione al momento opportuno.

Una situazione che sta spingendo i cittadini verso la vaccinazione preventiva contro il tetano. La malattia è provocata da un batterio che scatena una tossina. Questa si sviluppa solo se non c’è ossigeno: il microorganismo è presente nel terreno, nello sporco e nel letame e ci sono persona che potrebbero infettarsi. La vaccinazione è a scopo preventivo e in molti hanno deciso di farlo come sicurezza personale.

Insomma, nulla di buono con una situazione che dovrà essere monitorata giorno dopo giorno. Non solo Emilia, infatti questa condizione del meteo potrebbe portare ad una abbondanza di zanzare in moltissime regioni.