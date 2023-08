Invasione di moscerini in casa, con questi 2 ingredienti te ne sbarazzi all’istante

In estate non è difficile vedersi in poco tempo, la casa invasa da moscerini. Vediamo come sbarazzarsene col fai-da-te senza pesticidi.

Le ragioni per cui la casa, o soltanto qualche stanza, potrebbe essere invasa dai moscerini sono molteplici. Per fortuna, si può ovviare al problema con due semplici ingredienti.

Perché i moscerini infestano casa

In estate è davvero difficile non fare i conti con insetti di diversa natura Tra questi, spiccano i moscerini, attratti dagli ambienti umidi. I moscerini, soprattutto quando fa caldo, potrebbero invadere le nostre case per diverse cause. In primis, se si lascia del cibo scoperto in giro, magari in decomposizione. Ciò capita soprattutto in cucina, dove si consumano i pasti e dove c’è la spazzatura organica.

Un’altra causa potrebbe essere rappresentata dall’acqua stagnante, luogo in cui i moscerini si riproducono. Gli accumuli di acqua possono sedimentarsi, ad esempio, nei sottovasi oppure sotto le pentole ma anche nei lavandini. Lo stesso può accadere se ci sono piante in decomposizione: le foglie e le piante morte possono, infatti, attirare i moscerini.

Gli scarichi o i drenaggi intasati degli elettrodomestici possono causare il ristagno dell’acqua che, come abbiamo detto, attira i moscerini.

Per fortuna, l’infestazione da moscerini può essere tenuta a bada grazie ad un rimedio naturale che consiste nell’utilizzare soltanto due ingredienti. Vediamo quali sono e come adoperarli per dire addio per sempre ai moscerini in casa.

Come liberarsene

Gli ingredienti che ti serviranno sono aceto di mele e detersivo per piatti. Questi due ingredienti ti serviranno per creare una trappola. In un piattino dovrai versare un po’ di aceto di mele. Poi, aggiungerai una buona dose di detersivo per i piatti. Il passo successivo è quello di mettere il recipiente laddove si concentra la maggior parte dei moscerini. Oltre che ad un piattino, puoi utilizzare anche una ciotola o una tazza più capienti se l’infestazione è grave.

Grazie a questa trappola naturale, facile, veloce ed efficace, dopo poche ore ti eviterà di avere i moscerini. Questo trucco potrà essere utilizzato in ogni stanza e anche in terrazza vicino alle piante.

La sua efficacia è dovuta al fatto che i moscerini sono attratti dall’aceto di mele. Una volta caduto nel recipiente i moscerini non potranno più uscire, perché saranno incollati tra loro dal detersivo per i piatti. Questo rimedio della nonna è quindi perfetto per eliminare i moscerini in casa o nel tuo appartamento. Una trappola del genere potrebbe essere efficace anche con altre tipologie di insetti volanti particolarmente fastidiose in casa.

Esiste, però, qualche accorgimento per evitare che i moscerini infestino la cucina. Ad esempio pulire con una certa frequenza i bidoni della spazzatura e svuotarli di frequente; coprire i resti di cibo come frutta e verdura; evitare i ristagni di acqua nei sotto piante.