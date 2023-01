Riporta in vita le piante morte, non buttarle: ne basta poco per farle rinascere

Piante morte, quante volte ti sarà capitato di veder sfiorire i tuoi splendidi gioielli verdi? Se stai pensando di buttarle, fermati un momento. Ti basta un solo ingrediente per farle rinascere. Ecco quale.

Sai come puoi riportare in vita le piante morte? Solo con un ingrediente! Non buttarle, in due ore potresti donare nuova linfa ai tuoi gioielli verdi!

Perché prendersi cura delle piante è davvero difficile

Chi decide di accogliere nella propria casa delle piante, sa che avrà dinanzi a sé una sfida umanitaria. Prendersi cura dei gioielli verdi che decidiamo di acquistare o che ci vengono regalati, è un gesto d’amore. E’ come se ci prendessimo l’impegno di curare un’altra persona.

Le piante hanno vita propria, sono il polmone verde del mondo e della casa e meritano dunque lo stesso rispetto, cure e attenzioni di ogni altro essere umano. Ci rendiamo però conto che, per quanto spesso mettiamo massimo impegno, non sempre riusciamo nel nostro obiettivo.

Quante volte anche a te sarà capitato di far morire una pianta? Le ragioni che possono portare una pianta a morire sono diverse, come per esempio, la mancata esposizione alla luce solare o al contrario, l’eccessiva esposizioni alla luce del sole.

Anche la non corretta irrigazione fa la sua parte: troppa acqua o troppo poca, possono portare alla morte della pianta. Insomma, tante sono le ragioni che potrebbero causare danni, talvolta irreparabili, ai nostri gioielli verdi.

Oggi vogliamo condividere però con te un segreto. Se ti ritrovi dinanzi ad una pianta morta, aspetta a buttarla via. Con un solo ingrediente potresti riportarla in vita.

L’ingrediente “magico” per la rinascita di una pianta

Quando una pianta muore, la prima cosa da fare che ci viene in mente è quella di buttarla. Continua a leggere per capire perché invece non dovresti assolutamente farlo.

C’è un ingrediente di facile reperibilità, che probabilmente avrai anche nella tua cucina, che darà nuova linfa alle tue piante e soprattutto ti consentirà, nel giro di un paio d’ore, di vederle rinascere.

Curioso di scoprire di che cosa stiamo parlando? L’ingrediente “magico” è niente di meno che la birra! Si, hai letto bene. Questo nettare squisito, che è apprezzato in tutto il mondo, ha un potere straordinario: quello di rimettere in sesto le piante morte.

Puoi preparare il tuo Elisir di lunga vita in maniera davvero semplice. Ti basta semplicemente versare una pinta di birra in 4 L di acqua (procurati dunque un innaffiatoio capiente) per mettere in pratica questa tecnica.

Una volta che avrai unito la birra all’acqua, inizia ad innaffiare le tue piante morte o appassite facendo in modo che il terreno risulti umido e bagnato ma non troppo inzuppato. Attendi un paio di ore e vedrai il miracolo realizzarsi davanti ai tuoi occhi: la tua pianta tornerà immediatamente in vita!

Eri a conoscenza di questo trucchetto? Se la risposta è no, da oggi sai che le piante morte possono ritornare in vita semplicemente innaffiandole con acqua e birra. Ma per quale ragione? Che cosa avrà mai di così speciale questo nettare da essere in grado di resuscitare una pianta?

Tante sono le proprietà della birra che possono essere impiegate nel giardino. Innanzitutto, la vitamina B e l’acido folico contenute in questa bevanda sono fondamentali per garantire la crescita delle radici, regalando nutrienti essenziali alla pianta.

In secondo luogo, la birra è ricca di magnesio, calcio e potassio, tutti minerali che aiutano le piante a crescere o a riprendersi nel caso siano morte o sfiorite. Se invece la tua pianta è viva e vegeta ma le foglie hanno perso la lucentezza di un tempo, sai che cosa puoi fare?

Devi bagnare un dischetto di cotone nella birra e passarlo sulle foglie: in un battibaleno queste riprenderanno colore e lucentezza. Dunque, come puoi ben vedere, una pinta di birra può davvero cambiare tutto e restituire addirittura vita alle tue piante.