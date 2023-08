Il trucco dei nostri antenati per rinfrescare casa senza usare il condizionatore

By

Rinfrescare casa senza usare il condizionatore è possibile? Un trucco c’è e lo abbiamo ereditato dai nostri antenati. Vediamo qual è e come replicarlo a casa propria.

In certe giornate afose d’estate sembra che non sia possibile sopravvivere senza l’aria condizionata. Per fortuna, si può rinfrescare casa anche usando un altro metodo.

Rinfrescare casa senza aria condizionata

L’aria condizionata può essere una manna dal cielo per rinfrescare casa nelle giornate calde d’estate. Del resto, le temperature, nei prossimi giorni sono destinate a salire e anche parecchio, per via dell’arrivo di un nuovo anticiclone africano.

Ecco perché diventa fondamentale rinfrescare casa. Non sempre, però, si ha la possibilità di utilizzare l’aria condizionata, soprattutto in camera da letto, dove lasciarla accesa tutta la notte, ad esempio, può diventare dannosa e portare effetti collaterali. Senza dimenticare il dispendio economico in termini di energia elettrica.

Per fortuna, oltre all’aria condizionata si può rinfrescare casa anche con un metodo che non richiede l’uso di elettricità e che è stato messo a punto dai nostri avi. Esso sarà utile, in particolare, per poter rinfrescare una stanza alla volta come, ad esempio, la camera da letto, quella dove il caldo estremo, di notte, si sente più intensamente e ci impedisce di dormire.

Come fare

Gli stratagemmi più classici, che tutti conoscono, riguardano la chiusura delle tapparelle e la chiusura di tutte le finestre e balconi esposti a Sud della casa. In questo modo, impediremo al calore di entrare in casa o per lo meno, ne limiteremo gli effetti.

Per mettere in pratica il trucco dei nostri avi, ti servirà una bottiglia d’acqua. Ne basta una di plastica che andrà riempita di semplice acqua corrente. Dopo essere stata riempita, la bottiglia dovrà essere posizionata nel congelatore per qualche ora affinché diventi ghiacciata.

Dopo che la bottiglia si è congelata, si può mettere ai piedi del letto oppure sul comodino, in camera da letto. Conferirà una piacevole freschezza a chi le starà vicino. Naturalmente, quando il ghiaccio all’interno della bottiglia inizierà a sciogliersi, il fresco terminerà. Ecco perché dovresti avere altre bottiglie di riserva in freezer, per poterle alternare.

Se il caldo è troppo intenso, puoi accendere il ventilatore e gli posizionerai davanti la bottiglia d’acqua ghiacciata che sprigionerà la sua freschezza in tutta la stanza. Anche in questo caso, la bottiglia andrà cambiata quando inizia a sciogliersi il ghiaccio al suo interno.

Se le bottiglie non dovessero funzionare, si può utilizzare il trucco del lenzuolo che prevede la disposizione nella stanza di un lenzuolo bagnato nella stanza. Asciugandosi progressivamente durante la notte, rilascerà umidità nella stanza rendendola più fresca. Un effetto che potrà essere amplificato se si accenderà un ventilatore.