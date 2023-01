Addio crampi ai piedi, artrite e reumatismi con questo antico rimedio della nonna

Molto spesso ci ritroviamo ad avere crampi e dolori ai nostri piedi. Ecco come risolvere il problema con un antico metodo casalingo.

Nel corso delle nostre giornate ci ritroviamo a fare molti chilometri a piedi oppure a rimanere senza sedersi per molte ore e questo non fa altro che caricare i nostri piedi del peso del nostro corpo.

Anche facendo attività quali danza, o ginnastica mettiamo sotto stress i nostri piedi e spesso ce li ritroviamo stanchi, affaticati e gonfi e non riusciamo a trovare un rimedio per porre fine alla loro sofferenza.

Piedi: il rimedio della nonna per evitare i dolori

Questo accade spesso in estate, quando per via del caldo, i nostri piedi tendono ad avere crampi per via della perdita dei sali minerali nel nostro corpo e per via dell’affaticamento e del sudore.

In commercio, ci sono molti prodotti che aiutano a trovare del sollievo e tendono anche a far fluire meglio la circolazione del sangue nel nostro corpo e in particolare sui piedi trattandoli con creme con effetto ice o bava di lumaca.

Ma spesso, questi problemi non sono dovuti solo a stanchezza ma anche a problemi più seri come l’artrite, i reumatismi e l’osteoporosi e quindi per quanto possiamo cercare una soluzione spesso questa risulta inefficace.

Ma c’è un antico metodo casalingo, ideato dalle nostre nonne, che può aiutare a stare meglio i nostri piedi e a far in modo che questi si rilassino e che trovino maggior agiatezza per le prossime camminate.

Per agire basta avere con se alcuni ingredienti che sono alla portata di tutti e sono naturali e si possono trovare facilmente in commercio senza spendere alcun soldo per via della loro composizione.

Come procedere: ingredienti e modalità

Inizialmente bisogna versare in una bacinella, tre litri di acqua tiepida e man mano versare acqua leggermente più calda in modo che tutti gli ingredienti che andremo ad aggiungere si assorbano nel migliore dei modi.

Successivamente inserire all’interno 200 ml di sale marino, sciolto in acqua, che grazie ai suoi minerali accelererà il metabolismo e pulirà a fondo la pelle e allieverà l’infiammazione dei nostri piedi.

Dopo aggiungere 100 ml di aceto di mele che tenderà ad alleviare il dolore in caso di artrite e per via della sua funzione antisettica agirà sui funghi e sui batteri evitando qualsiasi tipo di infezione.

A questi ingredienti vanno aggiunti degli olii essenziali per rendere i nostri piedi profumati e per far assorbire meglio tutte le peculiarità che possono sprigionare specie se estratti naturalmente da un agrume.

Una volta fatto ciò immergere i piedi per almeno 20-30 minuti e successivamente massaggiare delicatamente affinché tutta la soluzione venga assorbita dalla nostra pelle lasciandola agire.

Dopodiché, bisogna asciugarsi i piedi e si avrà una sensazione particolare di leggerezza e vi sembrerà di volare e di avere al posto dei piedi due piume e poter affrontare camminate chilometriche.

Si consiglia di effettuare questo pediluvio almeno una volta a settimana per far si che la circolazione dei piedi funzioni al meglio senza sentirsi i piedi stanchi e pesanti.