Cade l’Inter a San Siro rimontata dal Bologna di Mihajlovic. La squadra emiliana ribalta l’iniziale vantaggio firmato da Lukaku grazie alle marcature nel secondo tempo di Juwara (primo goal in Serie A per il classe 2001) e Barrow. Nel mezzo anche un rigore fallito da Lautaro Martinez, per il quale continua la maledizione del goal, e un’espulsione per parte. I nerazzurri sprecano l’occasione di avvicinare il secondo posto in classifica e rischiano anzi di essere avvicinati dall’Atalanta impegnata a Cagliari. Sogna in grande invece il Bologna che può provare a puntare ad un posto in Europa.

I due Musa rispondono a Lukaku

Nel primo tempo l’Inter inizia forte prendendo in mano il pallino del gioco fin dalle prime battute. Il dominio nerazzuro si concrettizza al minuto 22 quando Lukaku ribadisce in porta il pallone respinto dal palo dopo un bel colpo di testa del compagno di reparto Lautaro Martinez. Dopo il goal subito l’Inter rallenta e il Bologna reagisce rendendosi pericoloso per due volte con Orsolini. Handandovic però è molto reattivo e riesce ad evitare il pareggio rossoblu. Ad inizio ripresa è ancora il Bologna a sfiorare il pari con un destro di Barrow da fuori area che si stampa sul palo con Handanovic ormai battuto. Il Bologna però nel suo momento migliore resta in 10 uomini per l’espulsione per proteste di Soriano al minuto 57. Passano pochi minuti e l’Inter ha l’occasione di raddoppiare su calcio di rigore: dal dischetto si presenta Lautaro Martinez che però si fa ipnotizzare da Skorupski che ribatte la conclusione dell’argentino e anche la successiva ribattuta di Gagliardini. Il Bologna riprende coraggio e, anche in inferiorità numerica, trova il goal del pareggio. A segnare è il giovanissimo Musa Juwara, classe 2001 e appena entrato, che batte Handanovic con un bel sinistro dal limite firmando l’1-1. Passano appena tre minuti e viene ristabilita anche la parità numerica con Bastoni che rimedia la seconda ammonizione e viene espulso dall’arbitro Pairetto. Al minuto 80 il Bologna completa la rimonta: contropiede micidiale della squadra di Mihajlovic concluso magistralmente da Musa Barrow che fissa il risultato sul 2-1. Nel finale l’Inter prova disperatamente a recuperare ma Sanchez fallisce due clamorose occasioni e il risultato non cambia.