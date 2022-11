Inter, è Marcus Thuram l’obiettivo di gennaio

Dopo un inizio di stagione tra mille difficoltà l’Inter lavora per sistemare la rosa nel mercato di gennaio, l’obiettivo di Marotta si chiama Marcus Thuram.

L’attaccante francese è in scadenza con il Borussia Moenchengladbach e per il momento non sembra intenzionato a rinnovare con il club tedesco.



L’infortunio di Lukaku ha complicato i piani di Simone Inzaghi che ha dovuto chiedere gli straordinari al solito Edin Dzeko, ora il belga disputerà il mondiale con la speranza di rientrare al massimo della condizione fisica a partire da gennaio.

Nel frattempo l‘Inter, preoccupata anche dall’infortunio di Correa, lavora per regalare al proprio allenatore un altro attaccante di peso ed in cima alla lista dei desideri c’è Marcus Thuram.

Il figlio dello storico difensore centrale della Juventus è letteralmente esploso in questo inizio di stagione segnando a raffica con la maglia del Borussia Moenchengladbach, club con il quale andrà in scadenza nel prossimo giugno.

L’esterno francese è seguito con grande interesse anche dal Bayern Monaco, il club bavarese infatti cerca un attaccante esterno per sostituire l’infortunato Sadio Manè.

Thuram, il primo obiettivo dell’Inter a gennaio

Con 13 gol in 17 partite Marcus Thuram è fin qui uno dei protagonisti assoluti di questa edizione della Bundesliga.

Il francese dopo tante difficoltà è finalmente riuscito ad esprimersi con continuità diventando uno degli attaccanti più richiesti in questa sessione di mercato.

Thuram sarebbe una richiesta specifica di Simone Inzaghi che vorrebbe una seconda punta tecnica e veloce in grado di alternarsi con Lautaro Martinez alle spalle di Lukaku.

Marotta proverà a sfruttare l’occasione visto che il numero 10 francese arriverebbe a prezzo di saldo con il contratto in scadenza il prossimo giugno.

Il figlio di Lilian ha ribadito al club tedesco la propria volontà di non rinnovare il contratto e di cercare una nuova destinazione per proseguire la propria carriera.

In queste settimane l’Inter proverà ad intensificare in contatti con il suo procuratore nella speranza di battere sul tempo la concorrenza del Bayern Monaco, i bavaresi infatti cercano un profilo in grado di sostituire al meglio l’infortunato Manè.

Marotta vorrebbe chiudere la trattativa offrendo ai tedeschi una cifra vicina ai 10 milioni di euro, tutto dipenderà però dalla volontà del calciatore che potrebbe decidere di seguire le orme del padre affermandosi nel nostro campionato.

Thuram è nato a Parma ed ha trascorso tutta la sua adolescenza nel nostro Paese mentre papà Lilian contribuiva a scrivere pagine importante della storia della Juventus.