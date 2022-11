Bonus 200€ INPS, come e chi può fare domanda

Nuovo bonus 200 euro: ecco come accedere immediatamente al sito istituzionale dell’INPS per presentare la domanda.

Sul sito istituzionale dell’INPS è attivo il servizio che consente di presentare la domanda per richiedere il nuovo bonus pari a 200 euro. Possono presentare la domanda i lavoratori autonomi con e senza Partita IVA, i lavoratori del settore domestico, gli stagionali, i lavoratori dello spettacolo, gli incaricati alla vendita a domicilio. Il bonus 200 euro è un’indennità una tantum erogata dal precedente Governo di Mario Draghi per aiutare le famiglie italiane a fare fronte ai rincari delle bollette luce e gas. Il Dl Aiuti ha esteso questa indennità una tantum ai lavoratori dipendenti:

“interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS”.

Bonus 200 euro: cosa succede per chi è lavoratore autonomo?

Il Bonus 200 euro una tantum inizialmente era previsto per gli autonomi con un reddito inferiore ai 35.000 euro che fossero in possesso di Partita IVA e fossero iscritto ad una gestione previdenziale. Purtroppo, come è accaduto per le indennità COVID, i professionisti e gli autonomi hanno dovuto attendere a lungo per percepire questi aiuti economici da parte dello Stato italiano.

Per richiedere le somme si è parlato di un eventuale click day, ma non sono mai state rese ufficiali le istruzioni sui requisiti e sulle modalità di accesso all’indennità una tantum. Ciò ha scatenato molta rabbia da parte dei lavoratori autonomi, che ancora una volta hanno dovuto attendere gli aiuti statali a seguito delle lungaggini burocratiche.

Anche la stessa Associazione Nazionale Commercialisti ha tuonato contro il Governo per l’insufficienza delle misure disponibili. L’articolo 33 del Decreto Aiuti ha stanziato un plafond pari a cinquecento milioni di euro per garantire il bonus 200 euro ai titolari di Partita IVA e a tutti i lavoratori autonomi. Tuttavia, la normativa contenuta nel provvedimento non ha fissato e chiarito quali fossero i requisiti necessari e le modalità di accesso all’indennità.

Bonus 200 euro: finalmente è il momento di presentare la domanda

La Circolare INPS del 26 settembre 2022 (n. 103) ha fornito interessanti chiarimenti in merito ai requisiti necessari per poter richiedere il bonus pari a duecento euro da parte dei lavoratori autonomi. Fino al trenta novembre 2022 è attiva telematicamente la procedura per richiedere il Bonus pari a 200 euro per fronteggiare il caro bollette luce e gas. Possono presentare la domanda i lavoratori autonomi ed i professionisti che sono iscritto ad una cassa previdenziale INPS.

Bonus 200 euro Partite IVA e Autonomi: i requisiti necessari

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di determinati requisiti previsti dalla normativa. I soggetti istanti devono aver percepito un reddito di importo inferiore ai trentacinque mila euro nel corso dell’anno 2021. Nel caso in cui il reddito sia inferiore ai 20.000 euro è possibile beneficiare anche dell’accredito del bonus pari a 150 euro, per un ammontare totale pari a 350 euro. inoltre, è necessario essere titolari di Partita IVA attiva ed essere iscritti alla gestione autonoma.

Bonus 200 euro Autonomi e Partite IVA: come presentare la domanda?

Per presentare la domanda per richiedere il bonus 200 euro è necessario accedere al sito istituzionale INPS tramite il Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche. Una volta perfezionata l’autenticazione è necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si vuole inoltrare l’istanza. La domanda può essere presentata anche tramite i Patronati oppure contattando il Contact Center INPS.