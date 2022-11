By

Il noto youtuber e star di Fortnite conosciuto come CiccioGamer89 è stato denunciato al fisco per un’evasione di 1 milione di euro.

Il ragazzo conta 3,5 milioni di follower, soprattutto ragazzini che seguono i suoi progressi in videogame, apprendono consigli e seguono la sua quotidianità.

Denunciato CiccioGamer89

Il noto youtuber CiccioGamer89, famosissimo fra i giovani, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per omessa dichiarazione dei redditi pari a 400mila euro e dell’Iva pari a 600mila euro. La somma non versata al fisco è di oltre 1 milione di euro poiché negli ultimi 5 anni di attività online non aveva dichiarato nessun compenso.

I finanzieri lo hanno segnalato alla Procura di Roma in seguito agli accertamenti sulla sua posizione fiscale.

L’uomo è fra i più affermati in Italia nel suo campo, infatti il suo canale conta tantissimi iscritti fra giovanissimi e adolescenti che interagiscono con lui.

Le Fiamme Gialle hanno controllato la sua posizione individuale ma anche la società a lui riconducibile, appurando appunto che per 5 anni consecutivi non era stata presentata la dichiarazione annuale per le imposte dirette e nemmeno era stata pagata l’Iva.

Nonostante avesse percepito bonifici dall’estero e compensi vari per le sue prestazioni, non ha pagato al fisco italiano quanto dovuto.

In particolare, i suoi guadagni derivano da diversi elementi, dalla semplice visualizzazione della striscia pubblicitaria veicolata su Youtube fino all’apertura della pagina da parte dell’utente tramite un semplice click.

A conclusione delle ricerche effettuate anche grazie all’analisi dei contratti stipulati con Google Ireland, è stata scoperta un’ingente truffa e ora la palla passa all’Agenzia dell’Entrate poiché si tratta di un reato dichiarativo.

Questo significa che se Mirko deciderà di pagare il debito, comprese le sanzioni, non andrà incontro ad alcun aspetto penale.

Dopo l’intervento della Finanza, il ragazzo ha iniziato effettivamente a pagare le cifre dovute ma ci vorrà tempo perché tutti i versamenti vengano effettuati.

Chi è CiccioGamer89

Sebbene il comunicato della Guardia di Finanza non abbia precisato chi è il soggetto, il suo nome è stato reso noto da Ansa. Classe 1989 come si evince dal suo soprannome, Mirko Alessandrini è moto conosciuto sul web e ha cominciato la sua carriera facendo dei brevi video sulla piattaforma Youtube.

Mirko ha sempre avuto la passione per i videogame ma non credeva che potesse diventare un lavoro, fatto sta che nel 2012 ha aperto il suo canale Youtube per intrattenere il pubblico e subito ha avuto un enorme successo, tanto da scrivere anche 2 libri che parlano rispettivamente della sua vita e dei trucchi di Fortnite.

In 10 anni di permanenza sulla piattaforma, ha guadagnato popolarità grazie alla sua bravura e alla simpatia con cui intrattiene gli oltre 3 milioni di ragazzi che lo seguono.

Ogni video è aperto dal suo tormentone “Hakuna Matata ragazzi” ma Mirko, che sul canale tratta anche il tema della cucina che è la sua seconda grande passione, è molto seguito anche su Instagram, dove invece racconta della sua vita privata.