Instagram, come scoprire chi non ci segue più: il trucco da usare

Esiste un trucco per scoprire chi non ci segue più su Instagram. Non solo: anche alcune app possono esserci utili a tal fine.

Se sei un appassionato di Instagram sai quanto è importante avere un buon numero di follower. Cosa succede quando i tuoi seguaci ti abbandonano? Scoprire chi non ci segue più su Instagram può essere frustrante, ma fortunatamente esistono alcuni trucchi per individuare gli utenti che hanno tolto il follow e farcene – in parte – una ragione, cercando di migliorare, in tal senso, la qualità dei nostri contenuti, in modo da essere più accattivanti e attraenti per la community. In questo articolo, ti sveleremo le migliori app e tecniche per scoprire chi ha smesso di seguirti su Instagram.

Instagram, uno del social più usati al mondo

Instagram è uno dei social network più amati al mondo. Lanciato nel 2010, ha rapidamente conquistato il cuore di milioni di utenti, grazie alla sua semplicità d’uso e alle numerose funzionalità che offre.

Uno dei vantaggi principali di Instagram è la possibilità di condividere facilmente foto e video con i propri follower. Gli utenti possono utilizzare una vasta gamma di filtri e strumenti per rendere le loro immagini ancora più accattivanti.

Instagram, però, non si limita solo alla condivisione delle immagini: l’applicazione offre anche numerose opportunità per scoprire nuovi contenuti e connettersi con altri utenti in tutto il mondo. Grazie all’utilizzo degli hashtag, ad esempio, è possibile trovare post correlati ai propri interessi o tematiche preferite.

Instagram rappresenta un ottimo strumento per promuovere il proprio brand o attività commerciale. Gli account aziendali possono sfruttare le funzionalità offerte dalla piattaforma per raggiungere un pubblico sempre più ampio ed interagire direttamente con i propri clienti.

Come scoprire chi non ci segue più su Instagram

Cosa succede quando un follower smette di seguirci? Spesso ci chiediamo chi non ci segue più su Instagram e vorremmo poterlo scoprire.

Esistono diverse applicazioni che permettono di controllare in modo semplice e veloce l’elenco dei propri follower, segnalando eventuali defezioni o nuove aggiunte.

Tuttavia, se preferite evitare l’utilizzo delle app o siete alla ricerca di metodi alternativi per scoprire i vostri unfollower su Instagram, c’è un trucco da usare: basta andare sul proprio profilo e cliccare sulla barra degli amici. Qui si possono visualizzare tutti gli amici che ci seguono, quelli che non lo fanno più e anche gli inviti in sospeso.

Esiste una funzione interna ad Instagram chiamata Attività, dove è possibile vedere tutte le interazioni recenti con i nostri followers (like ai nostri post, commenti e così via).

Scorrendo tra queste interazioni, possiamo notare se qualcuno non ha messo like ai nostri ultimi post oppure se ha deciso di smettere del tutto di seguirli.

Le app per scoprire chi non ci segue più

Ci sono diverse app disponibili per scoprire chi ci ha tolto il follow su Instagram. Tuttavia, è importante prestare attenzione alle app che si scelgono, poiché alcune di esse possono essere poco affidabili o addirittura dannose per il proprio account.

Una delle app più popolari è Followers Plus. Questa applicazione consente agli utenti di monitorare i propri follower e di sapere chi ha tolto il Segui. Followers Plus offre anche altre funzionalità utili come statistiche avanzate sull’account e analisi dei post.

Un’altra opzione è Follower Analyzer for Instagram. Questa app permette non solo di vedere chi ci ha tolto il follow, ma anche di scoprire i nuovi follower che si sono aggiunti al profilo nel corso dell’ultimo periodo.

Follower Analyzer for Instagram offre, inoltre, una panoramica completa sui nostri follower attuali, con informazioni sul loro genere e sulla loro localizzazione geografica.

Infine, Unfollowers & Ghost Followers, un’app che non solo indica chi ci sta seguendo o meno su Instagram, ma anche chi sono i cosiddetti “ghost followers”, ovvero coloro che seguono l’account senza interagire mai con lo stesso (ad esempio non mettendo mi piace ai post).

In ogni caso, prima di scegliere un’app per scoprire chi ci ha tolto il follow su Instagram è bene prestare attenzione alla reputazione dell’app stessa e leggere le recensioni degli altri utenti.

Perché un utente smette di seguirci

È importante anche capire il motivo per cui gli utenti smettono di seguirci. Potrebbe essere dovuto al fatto che il nostro contenuto non sia più interessante o pertinente ai loro interessi oppure potrebbero aver trovato altri account con cui interagiscono maggiormente.

Per mantenere i nostri follower su Instagram, dobbiamo sempre cercare di offrire un contenuto di qualità e aggiornato regolarmente. Dovremmo impegnarci ad interagire con la nostra audience in modo attivo ed autentico.

Infine, ricordiamoci che avere molti follower non è l’unico obiettivo da portare avanti su Instagram: quello che conta davvero è costruire una community attiva e coinvolta intorno al nostro brand o alle nostre passione.