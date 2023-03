INPS, torna il bonus 150 euro per i pensionati: chi e come potrebbe averlo

Ecco qual è il bonus 150 euro per i pensionati che arriverà presto. Verrà erogato da INPS e sarà una sorpresa per molti cittadini.

Facciamo il punto della situazione su questo bonus da 150 euro che sta facendo gola a moltissimi pensionati italiani che si trovano in difficoltà.

Nuovi aiuti da parte di INPS

Il periodo che stiamo vivendo non si sta rivelando per nulla semplice per i cittadini italiani. C’è una categoria, però, che in particolar modo si vede condizionata dal costo della vita sempre più caro.

Stiamo parlando, naturalmente, dei pensionati. Le persone più anziane sono state quelle che hanno subito maggiormente il contraccolpo per via della pandemia, in quanto definiti dall’OMS “soggetti a rischio”.

E sono stati tantissimi anche gli anziani che purtroppo ci hanno lasciati a causa del virus, molti dei quali se ne sono andati in silenzio, da soli negli ospedali, senza la possibilità di essere assistiti dai propri familiari.

Chi ce l’ha fatta, però, oggi vive in una grande condizione di disagio a causa di un altro scoglio spuntato all’improvviso: la guerra tra Russia e Ucraina, che ha portato i prezzi a crescere in modo del tutto incontrollato.

Ed è soprattutto per questo che il Governo ha deciso di confermare l’erogazione di un bonus, che era dato elargito ai cittadini già durante il Governo Monti. La conferma del bonus arriva per la necessità di sostenere queste categorie in difficoltà, sempre più provate dall’aumento dei prezzi.

Aumento dei prezzi non soltanto dei beni di prima necessità, ma anche del carburante e delle bollette, visto l’aumento dei costi di energia elettrica e gas. Ma vediamo di seguito quali sono le caratteristiche di questo bonus e soprattutto a quali categorie di cittadini verrà erogato.

Arriva il bonus 150 euro per i pensionati

Il bonus 150 euro per i pensionati verrà erogato ai cittadini anche in questo 2023 per via della sua conferma, avvenuta nel contesta del PNRR, cioè del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il piano in questione fa parte di quelle manovre atte a risollevare le finanze degli italiani a tre anni dallo scoppio della pandemia e dal primo lock down. I 150 euro da erogare ai pensionati fanno parte di questa misura. Si tratta di un beneficio erogato una tantum, quindi una volta sola, per quei pensionati in possesso di determinati requisiti.

Nel dettaglio, i destinatari di questo bonus sono tutti quei pensionati residenti in Italia e possessori di un trattamento pensionistico qualsiasi. Fanno parte di questi anche gli invalidi civili.

Il bonus non è altro che un modo pensato dal Governo e da INPS per sostenere i cittadini, senza tenere conto della categoria a cui appartengono. L’importante è che siano pensionati.

In questo modo, molti pensionati potranno finalmente far fronte alle spese improvvise che hanno dovuto affrontare in quest’anno, grazie all’aumento dei prezzi. Al momento, non si sa quando verrà erogato il bonus: proprio per questo è necessario rimanere in attesa delle nuove comunicazioni ufficiali da parte dell’INPS.