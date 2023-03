Nuovo bonus 1800 euro per tutti, ecco i requisiti per presentare la domanda

Cos’è l’incredibile bonus 1800 euro per tutti e in cosa consiste. Non tutti purtroppo potranno davvero beneficiarne.

Vi sveliamo tutti i dettagli relativi al nuovo bonus che sta facendo impazzire gli italiani.

Arriva un bonus 1800 euro per tutti

Da qualche giorno sul web gira voce che il Governo presto erogherà un bonus da 1800 euro. Non si tratta di bruscolini, visto che la cifra è davvero elevata. Quest’incredibile notizia arriva in un periodo difficile per gli italiani, che stanno riscontrando sempre più difficoltà ad arrivare alla fine del mese.

Nel 2022, infatti, lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina ha causato un esponenziale aumento dei prezzi sia dei prodotti dei di prima necessità al supermercato che delle bollette. Inoltre la ripresa dalla pandemia non si è rivelata semplice come molti speravano e si aspettavano.

Ad aumentare sono stati soprattutto i costi per l’energia elettrica, che hanno portato tantissimi italiani a doversi trattenere dall’usarla. Anche il costo del gas è aumentato, portando la spesa mensile alle stelle. E molti non hanno potuto neppure cercare di risparmiare, visto che a gravare sulle tasche dei cittadini ci pensano ancora le spese fisse.

Sono aumentati anche i costi delle materie prime, come ad esempio il pane, il latte, la pasta e la frutta, portando gli italiani a non sapere davvero cosa potrebbero acquistare per nutrirsi. In tanti hanno chiesto il ribasso dell’IVA che ha piegato in due i cittadini.

Proprio per favorire sta ripartenza economica, il Governo ha deciso di erogare alcuni aiuti che siamo sicuri che si riveleranno molto importanti per molti cittadini italiani. L’erogazione di questo bonus, però, non avverrà indistintamente per tutti i cittadini, ma soltanto per alcuni specifici.

Di seguito vi mostriamo quali sono i criteri fondamentali che gli italiani devono possedere per beneficiare di questi importantissima agevolazione.

Ecco per chi è previsto e a cosa serve

Il bonus da 1800 euro è pensato per tutti quei cittadini che desiderano creare un giardino all’interno della propria residenza. Il giardino può essere creato anche all’interno di un terrazzo di un condominio.

Uno dei criteri fondamentali che fa sì che il bonus possa essere erogato, però, è che non si tratti di una manutenzione o di una modifica ma di una realizzazione da zero.

Chiunque voglia accedere all’erogazione di questo bonus deve dimostrare di aver effettuato lavori tramite fatture e pagamenti tracciabili. Non valgono quindi i contanti.

1800 euro è la cifra massima che può essere erogata per rimborsare spese in occasione di questi lavori. 1800 euro, infatti, devono essere soltanto il 30%, rispetto all’ammontare totale e spesso.

Nel caso in cui i cittadini fossero in possesso di questi requisiti, allora il Governo erogherebbe questi 1800 euro per rimborsarli. Possono essere rimborsati soltanto alcuni tipi di interventi come quelli per la creazione di giardini pensili, di pozzi e di sistemi di irrigazione.

Quindi, è fondamentale che chiunque sia interessato a ricevere il bonus, si documenti bene per capire se i tipi di interventi che ha effettuato nell’ultimo anno valgano in previsione dell’erogazione del beneficio.