INPS, 3000 euro a queste famiglie: i requisiti necessari per fare domanda

3.000 euro subito per queste famiglie che hanno tutti i requisiti che vengono richiesti. Facciamo chiarezza prima di inviare la domanda?

Le famiglie possono contare su un aiuto in più sino a 3.000 euro, non da sottovalutare consideranto il momento di crisi attuale e la voglia di ottenere una boccata d’aria. Il Governo Meloni e l’INPS hanno pensato di agevolare le famiglie degli italiani in difficoltà e presentare un nuovo aiuto. Ovviamente non è destinato a tutti quanti, ma ad una buona parte di soggetti che presentano una serie di requisiti in particolare. Scopriamo insieme di che cosa si tratta?

Nuovi aiuti alle famiglie: in che cosa consistono

Le famiglie italiane sanno bene che non possono far mancare nulla ai figli, anche se siamo in un periodo storico molto complicato che non da alcuna sicurezza per il futuro. Per questo motivo, Governo ed Enti sono concordi nel trovare delle soluzioni ad hoc per tutti quanti così da non far restare nessuno indietro.

Le difficoltà odierne sono molte, ma chi ha in casa dei figli che sono colpiti da una disabilità allora è il caso di agire nell’immediato. Il legislatore ha quindi previsto una serie di aiuti e agevolazioni, come da legge 104/92.

Un aiuto concreto per la fornitura di beni, assistenza familiari e un aiuto che arriva sino a 3.000 euro erogato dall’INPS per i figli che hanno meno di tre anni.

3.000 euro per queste famiglie: quali sono i requisiti?

È un bonus per dare un supporto a quelle famiglie che sono in difficoltà e devono supportare un bambino disabile. I requisiti sono molto importanti e tutta la documentazione richiesta deve essere presentata dai genitori richiedenti direttamente all’Ente. Prima di tutto il bambino non deve aver compiuto più di tre anni, convivere con il genitore che ha fatto la domanda e non in altro posto.

Inoltre, ci dovrà essere un attestato da parte di un pediatra personale/di fiducia che possa attestare che il bimbo non può frequentare l’asilo nido per una grave patologia di diversa tipologia e cronica.

Gli altri requisiti richiesti sono:

Cittadinanza italiana

Permesso di soggiorno Europeo a lungo periodo

Carte di soggiorno per tutti i familiari che sono extracomunitari

Cittadinanza europea

Residenza del genitore medesima a quella del figlio

I genitori che devono supportare un bimbo con patologia grave possono quindi richiedere questo bonus, facendo domanda all’Ente entro e non oltre il 31 dicembre. Si può anche chiedere aiuto direttamente al Caf per l’invio delle domande e della documentazione richiesta.

Nella domanda sarà necessario specificare il motivo per la quale si richiede questo beneficio, per i bambini di età non superiore ai tre anni con gravissime patologie croniche.

Se il richiedente dovesse avere più figli con gravi patologie, la domanda dovrà essere presentata per ognuno di loro. Come già evidenziato sopra, il genitore dovrà allegare alla domanda una attestazione completa che dichiari il motivo per la quale ogni figlio non può frequentare l’asilo nido. L’INPS a questo punto, dopo aver fatto tutti quanti i controlli del caso, erogherà il contributo di 3.000 euro per un ISEE non superiore a 25.000 euro. Se l’ISEE è superiore sino a 40.000 euro, la cifra erogata sarà 2.500 euro, altrimenti 1.500 euro.