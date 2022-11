Il pandoro più buono per Natale, a poco più di 3 euro sugli scaffali

Per Natale, possiamo acquistare un pandoro a poco più di 3 euro, considerato tra il migliore di tutti. Ecco di quale si tratta.

Tra qualche giorno, entreremo nel vivo delle festività natalizie e già da qualche mese, di largo anticipo, sugli scaffali dei nostri supermercati sono cominciati ad apparire alcuni prodotti dolciari tipici del periodo natalizio.

Tra questi, assieme al classico panettone, ha cominciato a fare capolino il pandoro, dolce veronese che viene consumato durante le festività natalizie e diventato uno dei prodotti tipici del nostro Paese.

Pandoro: ecco uno dei migliori a pochi euro

Il suo nome deriva da pan de oro perché veniva servito sulle tavole delle famiglie ricche di Venezia insieme al suo antenato, il nadalin. La sua profumazione è inconfondibile e sa di vaniglia e il suo colore è dorato per la presenza delle uova.

Le sue origini sono da ricercare nell’antica Roma, nonostante sia nato in Veneto e il moderno pandoro è nato grazie a Domenico Melegatti, fondatore dell’omonima industria dolciaria, che depositò all’ufficio brevetti il dolce con la tipica forma stellata.

Nonostante è possibile trovarlo in commercio in tante versione, con farciture diverse e glasse, la maggior parte degli italiani preferisce mangiarlo in modo naturale con una spolverata di zucchero a velo.

Per quanto riguarda il taglio, questo va fatto in modo verticale seguendo la sua forma, che darà vita ad invitanti fette, mentre in molti tendono a tagliarlo in modo orizzontale per via della forma stellata che ne esce fuori.

Altri ancora, usano questo tipo di taglio per poi scomporre il pandoro e formare un alberello su cui adageranno altri ingredienti per poi servirlo durante la notte tra la vigilia di Natale e il 25 dicembre in attesa della mezzanotte.

Ma in molti si chiedono quale sia il migliore pandoro in commercio e secondo Altroconsumo, a seguito di una ricerca su 10 pandori in commercio degli esperti hanno fatto una prova assaggio considerando alcuni parametri.

L’indagine

Tra questi ci sono l’etichetta, le analisi di laboratorio, l’assaggio dei consumatori e l’assaggio degli esperti e tra quelli risultati più interessanti e genuini ce n’è uno che costa poco più di tre euro.

Questo, nonostante non abbia ottenuto il primo premio che invece è andato al Magnifico Pandoro Tre Marie, si è piazzato al secondo posto dei pandori più buoni prodotti in Italia e si tratta del pandoro Esselunga Le Grazie.

Questo prodotto, lo si trova in commercio a soli 3,79€ molto meno rispetto ad altri pandori di industrie molto rinomate che invece sono presenti soltanto oltre il podio di questa classifica.

Il pandoro Esselunga Le Grazie ha messo al terzo posto quello della Maina che ha un prezzo quasi il doppio del suo. Quindi qualora abbiate voglia di acquistare un pandoro classico che sia considerato tra i più buoni, e non volete spendere tantissimi euro, potete acquistare questo prodotto.

Questo dolce, è molto apprezzato anche dai bambini e dai ragazzi, per via dell’assenza della frutta candita e dell’uva passa e inoltre si presta in modo perfetto per essere abbinato a della crema di nocciole spalmabile, facendo gola a grandi e piccini.