Innaffia pomodori e cetrioli con questo preparato, ne resti sorpreso: mai avuti così

C’è un preparato specifico per innaffiare pomodori e cetrioli in maniera corretta e veloce. Gli esperti stupiscono con questo metodo.

Chi ha il pollice verde o chi ha pensato ad un piccolo orticello di pomodori e cetrioli, si chiede quale sia il metodo ottimale per innaffiare. I vivaisti del settore consigliano di usare un ingrediente naturale, sempre a disposizione, al fine di poter ottenere ogni tipo di beneficio e proprietà. Non tutti sanno che usando quest’acqua si arriva sicuramente a raggiungere l’obiettivo preposto in pochi semplici passaggi.

Come innaffiare pomodori e cetrioli?

C’è chi nasce con il pollice verde e altre persone che in qualche modo si arrangiano. In ogni caso, chi decide di mettere un piccolo orticello in giardino è bene chieda sempre un consiglio al proprio vivaista di fiducia.

Un vecchissimo trucco dei giardinieri antichi viene messo a disposizione oggi, con la consapevolezza che possa fare moltissimo per un raccolto di pomodori e cetrioli.

Nel momento in cui si vuole ottenere qualcosa di veramente ricco per questi ortaggi, meglio seguire questi metodi antichi applicandoli. Si tratta dell’acqua di riso, che può essere quella di cottura oppure ottenuta con un altro metodo a freddo.

Acqua e riso per innaffiare le piante: i vantaggi

Prima di tutto si deve capire che non si può usare l’acqua di cottura del riso, quello per la creazione delle ricette della tradizione. Nel momento in cui è stata aggiunta dell’acqua al suo interno, non potrà essere usata per le piante.

I vivaisti parlano dell’acqua di riso che si usa per lavarlo prima di cucinarlo – senza sale e aggiunte di vario genere. Una ricerca indonesiana ha confermato di come quest’acqua sia ricca di proprietà che possono far crescere bene i cetrioli e anche i pomodori.

Nella maggior parte dei casi, si raccomanda sempre di lavare il riso al fine che l’acqua stessa non sia lattiginosa. L’acqua non deve essere buttata via ma usata per le piante, grazie ad un apporto unico di potassio, fosforo, zinco, calcio e ferro oltre ad altre proprietà uniche come le vitamine e l’amido. Quest’ultimo è consigliato per contrastare i batteri e l’attacco dei parassiti.

I vantaggi di questa acqua per innaffiare pomodori e cetrioli sono:

Metodo ecosostenibile;

Promuove non solo la crescita delle piante ma anche il loro benessere;

Contrasta i parassiti e aumenta i batteri buoni nel terreno;

Rimedio economico;

Aumenta la produttività delle piante da raccolta e da frutta.

Il metodo di cui sopra si applica due volte al mese. In alternativa, sempre due volte al mese, si prende un contenitore con un litro di acqua circa. Al suo interno si versano 4 cucchiai di riso e poi si mescola. Lasciare macerare per due ore, per poi filtrare l’acqua che verrà usata per innaffiare le colture.