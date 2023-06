Anwar Megbli, calciatore 18enne delle giovanili del Livorno, è morto di seguito a un tragico incidente stradale in moto. l’automobilista che ha investito il giovane con un amico è risultato positivo all’alcol test.

Domenica Anwar Megbli stava uscendo verso le 5:30 di mattina da un locale con un suo amico. I due si trovavano sullo scooter dell’amico, quando un’auto li scaraventa per l’aria.

Dopo essere stato ricoverato all’ospedale di Livorno, il giovane non ce l’ha fatta.

Morto a Livorno il giovane calciatore Anwar Megbli

Anwar Megbli, promessa del calcio, ha perso la vita a 18 anni dopo un incidente stradale in scooter. Il calciatore delle giovanili del Livorno, domenica mattina, verso le 5:30, era da poco uscito da una discoteca con un suo amico.

I due stavano tornando a casa in scooter, quando un’auto li ha violentemente travolti. Subito dopo l’incidente i due sono stati immediatamente ricoverati all’ospedale. Il 18enne, ricoverato all’ospedale Cisanello di Pisa, purtroppo non ce l’ha fatta.

L’amico si trova, invece, ancora ricoverato all’spedale di Livorno in condizioni molto gravi.

La tragedia è avvenuta in un tratto della variante Aurelia, nelle vicinanze di Donoratico. Alla guida dell’automobile che li ha travolti vi era un trentenne, risultato positivo all’alcol test.

Le condoglianze della squadra di calcio

La società calcistica del ragazzo si stringe intorno alla famiglia.

“No, non si può morire a 18 anni. Oggi, in seguito a un tragico incidente stradale tra San Vincenzo e Donoratico nella notte tra sabato e domenica, ha perso la vita Anwar Megbli, attaccante classe 2005 degli Juniores nazionali dell’Unione sportiva Livorno 1915, nella scorsa stagione aggregato alla prima squadra in diverse occasioni”.

Si legge all’interno di una nota della società sportiva, la quale prosegue facendo le più sentite condoglianze alla famiglia.

Ed effettivamente non si può morire a 18 anni. Anwar Megbli è l’ennesima vittima della strada, morto a causa della negligenza di qualcuno che ancora non si rende conto di quanto sia pericoloso per se stessi e per gli altri mettersi alla guida in condizioni non idonee.

Il problema dei morti per incidenti stradali sta divenendo sempre più ampio all’interno della nostra società ed è un fenomeno che deve necessariamente essere fermato.