Incidente sulla A16, identificata l’unica vittima

Nel grave incidente, avvenuto domenica mattina sull’autostrada A16, all’altezza del comune irpino di Vallesaccarda, c’è stata anche una vittima che, fino a qualche ora fa non era stata ancora identificata. Ora ha un nome.

Si tratta di un giovane di 26 anni del Senegal ma residente a Forlì. Cerchiamo di ricostruire quanto accaduto.

Incidente sulla A16, novità in corso

Ancora la A16 e, ancora una volta, il tratto che passa per il territorio compreso fra Napoli ed Avellino. A restar coinvolto nell’incidente è stato un bus dell’azienda “Flixbus” che, per evitare alcune auto tamponate, ha sterzato, forse, in maniera repentina ed azzardata, andando a finire in una scarpata ai lati dell’autostrada stessa.

Questo è ciò che è successo all’alba di domenica mattina. Il mezzo era partito la sera prima e viaggiava da Lecce in direzione Roma con i suoi 36 passeggeri a bordo. La paura, le persone rimaste ferite, ma c’è stata anche una vittima. Si trattava, infatti, di un tamponamento dove sono rimaste coinvolte 5 automobili e il conducente del bus, forse per evitare proprio le auto tamponate, ha sterzato perdendo così il controllo del mezzo che si è riversato, poi, in una scarpata laterale.

Nel tamponamento a catena dove sono rimaste coinvolte le 5 auto, è morta una persona. All’inizio, non è stato possibile identificarla subito ma, è notizia di poco fa, che adesso ha un nome. Si chiamava Malick Fall, aveva 26 anni, era nato in Senegal ma viveva a Forlì.

Identificata la vittima dell’incidente

La vittima è stata identificata a seguito delle indagini che sono state portate avanti dalla Polizia Stradale di Grottaminarda, in provincia di Avellino. Il 26enne è morto sul colpo, mentre era alla guida di una delle quattro auto sulla quale viaggiava un numero imprecisato di giovani nordafricani. Tutti erano diretti a Napoli a vendere la loro merce nei mercati locali e della provincia.

Anche un’altra persona, rimasta ferita nell’incidente, è stata identificata dalla procura. Si chiama Alassane Loum, ha 36 anni, è originario del Senegal ma vive a Napoli. Al momento è ancora ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

Riscostruendo ciò che è successo, il tamponamento, come dicevamo, è avvenuto intorno alle ore 4 di domenica mattina, lungo il tratto autostradale compreso fra Napoli e Avellino e, all’altezza del comune di Vallesaccarda, l’autista del bus ha perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata. Nessuna vittima fra i passeggeri, ma alcuni di loro sono rimasti feriti, anche in modo grave.

Sul posto è stato necessario anche l’intervento di un’eliambulanza per trasportare i feriti più gravi all’ospedale più vicino. Bloccata la circolazione sull’autostrada che è ripresa solo a mattino inoltrato di domenica. per evitare il tamponamento, l’autista ha cercato di sterzare. All’inizio, nell’incidente, si pensava che erano 3 le auto coinvolte. Si è scoperto, poi, esserne addirittura 5.

Come dicevamo, al momento si registra una sola vittima che è stata anche identificata.