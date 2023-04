Iniziano oggi i test di medicina per 72.000 studenti

Quest’anno il test sarà aperto anche agli studenti di quarta superiore, i quali potranno avere due possibilità di accesso nel giro di pochi mesi.

Ecco di seguito le novità riguardo alle nuove procedure che verranno applicate quest’anno per l’ammissione a medicina.

Come è cambiata l’ammissione a medicina nel 2023

Nel 2023 l’ammissione a medicina sarà totalmente diversa. Gli studenti avranno la possibilità di tentare due volte diverse, sia ad aprile e a luglio attraverso il test computer Based del CSA che si può utilizzare per effettuare la propria candidatura per l’anno accademico 2023-2024. Anche gli studenti iscritti all’ultimo e al penultimo anno delle superiori potranno partecipare al Tolc, insieme a coloro che già hanno conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

A partire dal 13 aprile fino al 22 aprile avrà luogo la prima sessione del Tolc Med mentre la seconda sarà organizzato dal 15 al 25 luglio. Attraverso queste due sessioni gli studenti potranno portare a termine le prove per il Tolc.

Sarà compito dell’Ateneo scegliere un giorno tra le date indicate per organizzare le prove di. In ogni caso però è bene sapere che l’orario definitivo del Tolc è presente soltanto sulla ricevuta di pagamento e sull’iscrizione che è possibile consultare nell’area riservata test Cisia. Ogni test di medicina Tolc Med durerà 90 minuti, il tempo necessario per gli studenti per rispondere a 50 domande.

Come funziona il Tolc Med test di medicina 2023

Per prendere parte al Tolc Med è importante non dimenticare una copia della ricevuta di avvenuta pagamento e di descrizione insieme ad un documento d’identità e alle credenziali per accedere all’area riservata.

Il nuovo testo sarà strutturato basandosi su ciò che indica il decreto ministeriale n.1107 del 24- 09- 2022, il Tolc Med è un testo utilizzato per accedere ai corsi di odontoiatria e protesi dentaria, corsi di medicina e chirurgia. A differenza di come accadeva in passato, quest’anno i test possono essere ripetuti durante i due periodi che sono previsti nel 2023.

I candidati avranno quindi a disposizione 90 minuti per rispondere correttamente a 50 quesiti i quali saranno divisi in quattro sezioni: biologia, chimica e fisica, comprensione del testo e conoscenza acquisite negli studi, matematica e ragionamento.

Una delle novità di quest’anno è che è stato aggiunto un tempo di svolgimento per ogni area:

per rispondere alle sette domande di comprensione testo, conoscenze acquisite negli studi saranno messi a disposizione 15 minuti;

saranno messi a disposizione per le domande di biologia, ossia 15 quesiti , lo studente avrà a disposizione 25 minuti ;

ossia , lo studente avrà a disposizione ; per le domande di fisica e chimica , 15 in tutto, lo studente potrà utilizzare 25 minuti;

, in tutto, lo studente potrà utilizzare mentre per i 13 quesiti di matematica e ragionamento lo studente avrà a disposizione 25 minuti.

Ogni candidato che sostiene il Tolc otterrà un punteggio suddiviso come segue: per ogni risposta esatta otterrò un punto, per ogni risposta errata gli verrà detratto – 0,25 punti e per ogni risposta non data si otterranno 0 punti.

Nel corso di 15 giorni successivi allo svolgimento della prova ogni candidato, accedendo alla propria area riservata del sito CISIA, potrà consultare:

il punteggio totalizzato;

il numero esatto di domande ;

; il numero attraverso il quale si identifica la propria prova ;

attraverso il quale si ; la descrizione nei dettagli riguardo l’elaborazione del punteggio ;

; tutte le altre informazioni per comprendere il proprio posizionamento.

I posti messi a disposizione per l’ammissione ai corsi sono stati decisi attraverso un decreto del ministero dell’Università e della Ricerca. In totale si fa riferimento a 14.787 posti anche se è questo un numero provvisorio poiché, per il prossimo anno accademico, è stato già annunciato un incremento del 30% dei posti.

Attualmente attualmente sono 72.450 gli scritti che hanno intenzione di partecipare alle prove di medicina e chirurgia odontoiatria. Ogni candidato avrà la possibilità di effettuare l’iscrizione al Tolc utilizzando la piattaforma web del Cisia. Ogni università ha dato la possibilità di prenotarsi dal 15 giugno al 5 luglio così che si possa sostenere la prova durante il secondo periodo di erogazione.