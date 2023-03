Inizia un periodo pieno di problemi per questi segni: chi saranno gli sfortunati

A tutti piacerebbe avere la fortuna sempre dalla propria parte. Purtroppo, però, i momenti meno propizi fanno parte della vita, e l’oroscopo ci può aiutare a essere più preparati a gestirli e ad affrontarli. Ecco, a tal proposito, quali sono i segni che nel prossimo futuro si troveranno ad attraversare diversi problemi.

Quando si è piccoli non si fa che rincorrere il sogno di diventare grandi; gli adulti, per contro, darebbero qualsiasi cosa per poter tornare bambini e non sentire più il peso dei problemi. Questo è sempre stato e sempre sarà, a prescindere dai tempi che cambiano, dalla società che si evolve e dal progresso che avanza.

Nonostante crescere sia un percorso bellissimo, a volte la vita ci mette di fronte a degli ostacoli, e sta a noi riuscire ad abbatterli, sia grazie alle nostre capacità sia grazie a un pizzico di fortuna che, ovviamente, non guasta mai. Tuttavia, è più facile a dirsi che a farsi, perché quando ci si trova nel bel mezzo della tempesta, riuscire comunque a vedere il lato positivo delle cose non è affatto da tutti.

Essere preparati a ciò che ci aspetta è, senza dubbio, una carta a nostro favore, specie quando si tratta di avvenimenti sfortunati. Ed è proprio qui che entra in gioco l’oroscopo. Tre dei dodici segni zodiacali, infatti, da adesso in poi si troveranno ad affrontare un periodo non del tutto favorevole. Scopriamo insieme chi sono i malcapitati. Ecco i segni che avranno più problemi.

La sfortuna colpisce ancora: problemi per questi tre segni

Luna piena nel segno della Vergine e Saturno in Pesci: sono queste le due congiunzioni astrali che, nel prossimo futuro, faranno sì che tre segni zodiacali affronteranno un periodo all’insegna dei problemi.

Ovviamente, si tratta di una fase transitoria, motivo per il quale i diretti interessati dovranno armarsi di tutta la loro pazienza e forza di volontà, così da riuscire ad abbattere gli ostacoli nel migliore dei modi.

Uno dei segni che si troverà ad avere a che fare con la sfortuna è la Vergine che, a causa del movimento di Saturno, vivrà un periodo all’insegna di dubbi, pensieri e crisi interiori. Una delle battaglie più difficili da combattere è, senza dubbio, quella contro sé stessi, ma con il giusto autocontrollo, con resilienza e con determinazione, i nati sotto questo segno sapranno come attraversare l’oscurità e uscirne vincitori.

Anche per i Gemelli, da adesso in poi, le cose non saranno poi coì semplici. Ansia e stress la faranno da padrone, e l’unico modo per combatterle sarà riuscire a ritagliarsi del tempo da dedicare al relax e a qualsiasi altra attività in grado di concentrare i pensieri altrove. Cercare di fare tutto da soli non sarà di certo d’aiuto; al contrario, sarà proprio il sostegno e la vicinanza delle persone care a far emergere tutta la forza e la positività che contraddistinguono i Gemelli. È bene ricordare, inoltre, che dopo il temporale esce sempre il sole.

Chi va piano, va sano e va lontano

Chiudiamo la triade dei segni che si preparano a vivere un periodo particolarmente complesso concentrandoci sul Sagittario.

Tale segno d’aria, infatti, sarà particolarmente destabilizzato dal passaggio di Saturno in Pesci. Per questo, sarà necessario che coloro i quali appartengono a questo segno non compiano gesti o scelte affrettate.

La vita è adesso, e questo è proprio il momento di concentrarsi esclusivamente sul presente. Arriveranno tempi migliori, e solo allora il Sagittario potrà guardare al futuro con più certezza e tranquillità. Per ora, meglio prendersi del tempo, ed evitare di fare passi più lunghi della gamba.